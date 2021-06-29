Инвестиции

15:30 29.06.2021

Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

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Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

Немецкая машиностроительная компания Horsch открыла в Украине официальное представительство (с.Большая Солтановка Киевской обл.), общие инвестиции в проект составили EUR5 млн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Украина для Horsch - рынок №1 по экспорту зерновых и пропашных сеялок. И теперь немецкий производитель премиум сегмента с/х техники проинвестировал EUR5 млн в официальное представительство в Украине. Прежде всего это увеличение рабочих мест, обучение фермеров, инвестиции в технологии, локализация производства, логистические решения и повышение качества предоставляемых услуг", - написал он в Facebook во вторник.

Он отметил, что на открытии представительства в Украине состоялась мировая премьера полностью роботизированной сеялки с дистанционным управлением.

"Такой уровень доверия и образ владельцев компании в отношении нашей страны, несомненно, вдохновляет! Мы получаем передовые технологии, обмен опытом и партнерство с лидерами отрасли! И это лучше говорит о перспективах Украины глазами наших международных партнеров", - отметил министр.

Согласно данным на Facebook-странице Horsch, Украина стабильно входит в тройку главных экспортных рынков компании, а представительства аналогичного Украине уровня она имеет только во Франции, США, РФ и Китае.

По данным машиностроительной компании, представительство построено для непрерывного доступа дилеров Horsch к запчастям, а также для технической поддержки клиентов. При этом место для него выбиралось с перспективой дальнейшего расширения. На участке в 15 га размещены 3,3 тыс. кв. м помещений: центральный офис, склад запасных частей, маркетинговый зал, помещения для конференций, залы для семинаров. На данной территории Horsch допускает также возможность строительства завода по производству техники компании и IT-центра.

Согласно данным на сайте производителя, предприятие "Horsch Украина" основано в 2009 году в с.Полковничье (Киевской обл.), а в 2011 году компания запустила в работу центральный склад запчастей, из которого рассылает запасные части по всей Украине.

 

 

Теги: #horsch #представительство #минагрополитики #лещенко
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