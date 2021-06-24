Инвестиции

19:03 24.06.2021

Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

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Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей французского бизнеса "MEDEF International", находящихся с официальным визитом в стране, к участию в инвестиционных проектах в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент обратил внимание инвесторов на реализацию Национальной программы "Большое строительство". Он призвал французский бизнес принять участие в модернизации дорожной инфраструктуры Украины в рамках проектов государственно-частного партнерства.

Среди масштабных инвестиционных проектов Владимир Зеленский также назвал железнодорожное сообщение, IТ-сферу, модернизацию и управления портами, аэропортами, строительство метро и подземных тоннелей и др. При этом, глава государства особо отметил необходимость локализации производства в Украине.

Зеленский также предложил компании "Airbus", с которой уже есть контракт на поставку вертолетов, рассмотреть возможность участия в реализации проекта по созданию национального украинского авиаперевозчика и изучить вопрос о привлечении Украины к производству продукции компании.

Французские предприниматели подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве в упомянутых направлениях.

"На сегодняшний день Франция является шестой по размеру инвестиций в Украину. Неплохой показатель, можно порадоваться. Но понимаем, что лучше и можно делать гораздо больше", - отметил президент ассоциации "MEDEF" Жоффруа Ру де Безьйо.

Как сообщается, часть украино-французских инвестиционных проектов уже в стадии реализации.

"С компанией "Alstom" заключен контракт на поставку 120 локомотивов для украинской железной дороги с частичной локализацией производства в Украине (в объеме 35%)", - подчеркивается в сообщении.

Всего между Украиной и Францией недавно были заключены межправительственные соглашения более чем 1,3 млрд. евро.

В составе делегации ассоциации "MEDEF", которая прибыла в Украину - представители 20 крупных французских компаний из многих секторов.

Теги: #большое_строительство #зеленский #франция #инвестиции #бизнес
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