Инвестиции

15:08 24.06.2021

Инвестиционный потенциал туристического коридора "Соляная дорога" в Херсонской области составляет до $5-6 млрд - мнение

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Инвестиционный потенциал туристического коридора "Соляная дорога" в Херсонской области составляет до $5-6 млрд - мнение

Инвестиционный потенциал туристического коридора "Соляная дорога", который формируется на территории в Херсонской области, может составить $5-6 млрд.

Такую оценку агентству "Интерфакс-Украина" озвучил глава правления общественной организации "Агентство регионального развития Таврического объединения территориальных общин" Павел Ярмий.

"В объекты, которые уже созданы на территории, входящей в сферу "Соляной дороги", инвестировано не менее $100 млн, но я считаю, что потенциал этой территории не мене $5-6 млрд", - сообщил он.

Ярмий отметил важность развития курортно-оздоровительного потенциала этой территории, в частности строительства санаториев, которые могут использовать расположенные на ней природные оздоровительные ресурсы, в том числе лечебные грязи и природные минеральные воды.

"Сейчас, когда с потерей Крыма мы потеряли Саки и Евпаторию, мы потеряли основные базы для лечения спинальников, людей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Это огромное количество людей, которые сегодня мучаются и не знают, куда обратится. Природные ресурсы Херсонщины, том числе розовое Лемурийское озеро, Присивашье могли бы занять эту нишу", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению Ярмия, для развития курортных и оздоровительных ресурсов Херсонской области необходимо, чтобы власти поддержали предлагаемые бизнесом инвестиционные проекты, обеспечили их реализацию необходимой инфраструктурой, инженерными коммуникациями, дорогами.

"Чтобы построить, например, грязелечебницу, нужна определенная национальная программа, которая предусматривала бы проведение туда дороги, коммуникаций - так, как строят индустриальные парки", - сказал он.

Ярмий считает, что территория, по которой проходит "Соляная дорога", должна быть лицом Украины, "ведь по ней люди едут из Крыма".

"Крым вернется в Украину тогда, когда все, кто едет из Крыма, увидят хорошие дороги, увидят хорошие заправки, увидят, что люди живут хорошо, что власть делает все, чтобы сделать Украину инновационной", - сказал он.

Комплексный туристический кластер "Соляная дорога" реализуется на территории Херсонской области. Проект основан тремя объединенными территориальными громадами: Присивашской, Асканиа-Нова и Тавричанской. Кластер сформирован вдоль исторического пути, по которому чумаки везли соль.

Теги: #туризм #курорт #инвестиции #херсонская_область
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