Порты Украины нуждаются в 17 млрд грн инвестиций - и.о. главы АМПУ

В порты Украины до 2027 года необходимо инвестировать до 17 млрд грн, сообщил исполняющий обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Александр Голодницкий.

"17 млрд грн - это оценка портфеля до 2027 года. Она выходит с планов развития, а также того, что хочет бизнес и видит АМПУ как необходимое составляющее для поддержания и развития", - сказал он на форуме "Инфраструктура юга Украины" в четверг.

Голодницкий, в частности, уточнил, что деньги нужны на строительство инженерной сети – 400 млн грн, автомобильные и ж/д пути, а также эстакады – 1,9 млрд грн, причалы – 11,6 млрд грн, дноуглубление – 2,5 млрд, а также флот – 600 млн грн.