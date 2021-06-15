Украина примет участие в выставке недвижимости MIPIM в Каннах в 2022г

Украина примет участие в традиционном четырехдневном формате международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах 15-18 марта в 2022 году, однако не представит свой стенд на мероприятии MIPIM September Edition осенью этого года.

"После опроса партнеров мы пришли к выводу, что коллективное участие со стендом и запланированными промоактивностями для Украины целесообразно в рамках привычной четырехдневной программы. После нескольких переносов в 2020-2021 годах, мы решили сосредоточиться на подготовке к MIPIM-2022", – цитирует агентство Invest in Projects инициатора и соорганизатора Ukraine at MIPIM Анну Нестулю.

По ее словам, осеннее мероприятие для партнеров выставки пройдет в гибридном формате.

Как сообщалось, MIPIM должен был состояться 10-13 марта 2020 года, однако организаторы решили изменить дату из-за растущей эпидемии коронавируса на 15-18 марта 2022 года.

Украина на выставке MIPIM-2020 впервые планировала представить, помимо Киева, отдельный стенд региональных проектов.

Среди участников от страны - компании UDP, Altis Holding, DELTA Ukraine, Mandarin Plaza Group, Invest in Projects, TK Property Management, Intergal Bud, Dragon Capital, Midland Development, Toronto-Kyiv, Promprylad.Renovation. Отдельный стенд подготовила компания City One Development.

Традиционно украинскую делегацию на MIPIM поддерживает посольство Украины во Франции и первые лица города и государственных учреждений.

MIPIM – ведущая европейская инвестиционная выставка всех секторов международного рынка недвижимости, которая ежегодно собирает более 20 тыс. ключевых игроков рынка недвижимости. Участвуют в MIPIM также представители власти, девелоперы, консультанты, архитекторы.