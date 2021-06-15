Инвестиции

15:54 15.06.2021

Южнокорейская Caris может построить во Львовской области завод по выпуску дорожных отбойников за $60 млн

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Южнокорейская Caris может построить во Львовской области завод по выпуску дорожных отбойников за $60 млн

Южнокорейская компания Caris планирует построить в Украине завод по производству дорожных отбойников из переработанного пластика стоимостью более $60 млн, рассматривая в качестве площадки Стрыйский район Львовской области, сообщается на сайте горсовета Стрыя.

Согласно сообщению пресс-службы, городской глава Стрыя Олег Канивец на минувшей неделе в ходе командировки в Киев подписал соответствующий меморандум с президентом Caris Ю Чхолем.

"Компания планирует строительство в Украине заводов по выпуску пластиковых дорожных барьеров. Готовы создать около 900 рабочих мест. Стрыйская ТГ заинтересовала удобным логистическим расположением и близостью к рынку Европы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь о планах компании Caris построить в Украине завод стоимостью $60 млн по производству дорожных отбойников сообщила и пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, 11 июня состоялась встреча замминистра экономики Ирины Новиковой с Ю Чхолем.

"Есть надежда, что проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестпроектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны инвестиционные проекты, которые учитывают вопросы экологии ", - отметила Новикова.

О поддержке этого проекта сообщила и пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

"Мы будем сопровождать этот проект, и используем все возможности ТПП, чтобы инвестор не пожалел ни об одном инвестированном в Украину долларе", - цитирует пресс-служба президента ТПП Геннадия Чижикова.

По данным ТПП, представительство компании Caris в Украине возглавляет экс-руководитель Государственного инновационно-финансового кредитного учреждения (ГИФКУ) Владимир Ставнюк.

В январе 2020 года корейская компания сообщила на своем сайте о подписании соглашения с ГИФКУ на строительство в Украине завода по выпуску пластиковых ограждений. В частности, договором было предусмотрено создание совместного предприятия по производству и технологиям ПВХ. Инвестиции в строительство завода планировались в размере $100 млн.

По данным госреестра, в декабре 2019 года в Украине зарегистрировано ООО "Карис Украина", 51% в котором владеет Ю Чхоль через Caris, еще 49% - Владлен Левчук через ООО "Сократ Девелопмент".

Как сообщалось, летом минувшего года "Карис Украина" приобрело более 89,8% простаивающего краностроительного завода "Стрела", переименовала его в "Карис Рейл Украина", однако через год решило вернуть его прежним акционерам.

В свою очередь "Карис Украина" владеет ООО "Карис Дорбуд 2" (основной вид деятельности – дорожное строительство) и "Карис ИВИ" (торговля электроэнергией).

В июле прошлого года Caris, ПО "Южмаш" и Государственное космическое агентство Украины подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий производство 5 тыс. электробусов и 7,8 тыс. зарядных станций на сумму 23 млрд грн до 2023 года, а в конце того же года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский со ссылкой на сведения украинских спецслужб сообщил, что Caris подлежит серьезной проверке.

Caris, по ее информации, имеет предприятия во многих странах мира, строительные, логистические компании, компании по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также имеет R&D центр, который владеет запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

По информации ТПП Украины, корейская компания имеет производство дорожных отбойников в Узбекистане, и в настоящее время правительство этой страны выделяет землю для расширения производства.

"Испытания инновационных отбойников уже началось на одной из магистралей Киева", - сообщает пресс-служба ТПП.

Теги: #львовская_область #caris #завод
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