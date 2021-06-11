Инвестиции

14:27 11.06.2021

Украина потеряла около 20% инвестиций НЕФКО из-за бюрократии в реализации энергоэффективных проектов

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Украина потеряла около 20% инвестиций НЕФКО из-за бюрократии в реализации энергоэффективных проектов

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) за последние три года отменила энергоэффективные проекты в 18 украинских городах из-за бюрократических преград, что составляет приблизительно 20% инвестиций организации, а потери от нереализованных проектов исчисляются на уровне около EUR35 млн, сообщила главный инвестиционный советник НЕФКО в Украине Юлия Шевчук во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

"За последние три года мы имеем 18 украинских городов, с которыми отменены наши энергоэффективные проекты по причинам, связанным с украинской стороной", - отметила она во время 12-го Европейско-украинского энергетического дня.

"Потери составляют около EUR35 млн инвестиций в украинский сектор энергоэффективности", - уточнила Шевчук.

По ее словам, наряду с отмененными проектами потерян или не оказан также значительный объем технической помощи (грантов), за счет которых финансировалась их подготовка, в частности потраченных на бизнес-планы, технико-экономические обоснования.

Эксперт разъяснила, что эту помощь оказывают Украине международные доноры, в частности правительства Швеции и Норвегии, а также отдельно Евросоюз.

По ее подсчетам, соответственно, не был достигнут и запланированный уровень экономии от имплементации отмененных проектов - это около 160 млн грн в год от сокращения потребления энергии, воды и других природных ресурсов.

Среди причин такого количества нереализованных проектов Шевчук назвала политическую непоследовательность местных властей, отсутствие квалифицированных кадров на местах, нежелание работать по международным процедурам закупок, отсутствие квалифицированных подрядчиков для реализации проектов в сфере энергоэффективности.

Вместе с тем она отметила, что проблемы также возникают из-за ухудшения состояния бюджетов в связи с пандемией. "Это действительно мощный фактор, который будет влиять на экономику городов в ближайшее время", – высказала мнение Шевчук.

Как сообщалось, NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) имеет в Украине 117 проектов ориентировочно на сумму EUR180 млн, по которым подписаны соглашения и которые находятся на стадии реализации.

Ранее в организации отметили, что, решив в 2020 году отказаться от инвестирования в новые проекты в секторе возобновляемой энергетики, она с целью поддержки устойчивого развития Украины продолжит разрабатывать и финансировать муниципальные проекты в таких секторах как энергоэфффективность, централизованное теплоснабжение и очистка сточных вод.

Теги: #инвестиции #нефко #энергетика #nefco
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