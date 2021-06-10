Инвестиции

20:07 10.06.2021

Шмыгаль пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты - встреча с главой МИД

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Шмыгаль пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты - встреча с главой МИД

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, который находится в Киеве с официальным визитом, и обсудил с ним актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры, сообщается на правительственном портале в четверг.

Премьер сообщил, что Украина в 2021 году начнет процесс приватизации крупных государственных предприятий и пригласил представителей итальянского бизнеса участвовать в участии в конкурсах. "Аукционы продемонстрировали большую заинтересованность со стороны иностранных инвесторов, и что процесс большой и малой приватизации может быть интересным для дальнейшего развития бизнеса в Украине", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также отметил положительные тенденции в торговле между Украиной и Италией. "Украина готова предложить итальянскому бизнесу преимущества углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, в частности, в формате промышленной кооперации, включая реализацию совместных производственных проектов", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль и Ди Майо также затронули вопросы сотрудничества в агросекторе и энергетике. "Европейский зеленый курс - один из приоритетов нашего правительства. Мы готовы присоединиться к совместным усилиям, направленным на реализацию целей Grean Deal, и заинтересованы в развитии альтернативных энергетических технологий", - отметил глава правительства.

Премьер пригласил итальянские компании к сотрудничеству в сфере добычи газа.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в инфраструктурных проектах, в частности, по развитию железной дороги. "Хотел бы отметить важность недавно подписанного Меморандума между АО "Укрзализныця" и Национальной железнодорожной компанией Италии по реализации проекта скоростного железнодорожного сообщения. Это важный и перспективный проект. Убежден, что это сотрудничество имеет широкий спектр возможностей", - сказал Шмыгаль.

Ди Майо со своей стороны отметил, что Италия всячески поддерживает европейские устремления Украины и реализацию реформ, в том числе аграрной, антикоррупционной, судебной.

Теги: #италия #инвестиции #премьер
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