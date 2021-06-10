Инвестиции

15:39 10.06.2021

"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в строительство цеха х/к проката на ММК с привлечением итальянской Danieli

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"Метинвест" инвестирует более $1 млрд в строительство цеха х/к проката на ММК с привлечением итальянской Danieli

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" приступает к реализации масштабного проекта строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате им.Ильича (ММК, Донецкая обл.).

Согласно пресс-релизу компании в четверг, 10 июня группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli. Общие инвестиции в проект превысят $1 млрд.

При этом уточняется, что на ММК им.Ильича планируется строительство цеха холодной прокатки, который будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. На первом этапе инвестиции в проект превысят $800 млн.

К строительству комплекса "Метинвест" привлечет крупного зарубежного подрядчика с опытом участия в аналогичных проектах.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. При этом мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тыс. тонн, оцинкованного рулона – свыше 600 тыс. тонн и рулона с полимерным покрытием – более 140 тыс. тонн.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отметил, что строительство цеха холодной прокатки – самый масштабный проект компании на следующие пять лет.

"Это логическое продолжение программы модернизации производства проката на ММК им.Ильича. Вся новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки, позволит "Метинвесту" добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства – от полуфабрикатов до проката с покрытием. Выпуск премиальной высокотехнологичной продукции, использование передовых технологий, экологичность и создание новых рабочих мест для квалифицированных специалистов – все это делает проект значимым и для Мариуполя, и для отрасли, и для всей страны", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон. После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год.

В пресс-релизе уточняется, что новая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием – оцинкованного и окрашенного рулона, последний из которых не представлен в продуктовой линейке группы, а также улучшить качество и расширить сортамент холоднокатаной продукции. Продукция предназначена в основном для украинского рынка и позволит, в том числе, заменить некачественный импортный рулон с покрытием на качественный продукт украинского производства. Прокат также будет экспортироваться в страны СНГ и Европы.

Кроме того, проект предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

Генеральный директор Danieli Group Джакомо Марески Даниэли сообщил, что технологии, которые компания внедряет в Мариуполе, являются самыми современными и экологичными из имеющихся сегодня на рынке.

"Этот автоматизированный "умный" комплекс станет одним из немногих в мире, сочетающим в себе высокое качество продукции, низкие производственные затраты и низкий уровень выбросов. Именно такие высокотехнологичные заводы формируют новое поколение высококвалифицированных специалистов и повышают престиж профессии металлурга в Украине. Группа компаний Danieli гордится тем, что внесла свой вклад в это дело", - подчеркнул гендиректор итальянской компании.

Кроме того, в новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочисткам выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

На новом производстве будет создано более 230 рабочих мест.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #цех
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