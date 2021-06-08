Инвестиции

18:58 08.06.2021

Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

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Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

Принятый Верховной Радой законопроект №5309 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и другие законы относительно системы обжалования публичных закупок" создает условия для дальнейшего реформирования закупочной системы, формирования новой практики конкурентного отбора подрядчиков с учетом международных стандартов и норм.

Такое мнение начальник Управления собственностью и государственными закупками "Укравтодора" Оксана Филатова высказала в ходе публичного обсуждения осуществления проекта строительства Киевской объездной дороги (КОД).

Она также отметила, что ProZorro на сегодня не имеет технической возможности проведения таких форм контрактов типа EPC+F.

"Когда мы говорим, что КОД выходит за пределы ProZorro - это не значит, что не будет открытого конкурса или прозрачности на всех этапах реализации проекта. Сейчас начата разработка нового нормативно-правового акта, в соответствии с лучшими стандартами FIDIC, CIPS, а также с привлечением международного арбитража и в рамках международно признанной системы ценообразования. В заключение, КОД должна стать эталонным проектом, как в разрезе закупочных процессов, так и использования современных технологических решений", - отметила в ходе обсуждения директор команды поддержки реформ при "Укравтодоре" Александра Азархина.

Она также подчеркнула, что современная версия закона Украины "О публичных закупках" не может урегулировать ряд процедурных вопросов, которые являются критическими для потенциальных международных инвесторов. В частности, это касается небюджетного финансирования проектов.

Участники обсуждения также отметили, что современная система публичных закупок в Украине рассчитана исключительно на работу с бюджетными проектами, в том числе и в рамках отдельных государственных программ. На сегодня у государства нет возможности для полноценного финансирования проекта, поэтому это ли не единственный возможный вариант привлечения международных инвесторов.

Кроме того, было отмечено, что реформа закупок в Украине постоянно находится на этапе совершенствования, а любые системные изменения в закон Украины "О публичных закупках", в том числе и утверждения механизмов работы международных форм контрактов, требуют значительного времени на разработку и осуществление. У проекта КОД столько времени нет.

"Инициативу "Укравтодора" следует поддержать, ведь наша ассоциация, как уполномоченный представитель FIDIC в Украине, свидетельствует - очень трудно продвигается введение международных норм, договоров и стандартов… Данное исключение из общих правил определяет возможность пилотного проекта, в рамках которого есть возможность отработать на практике все вопросы, которые трудно проходят. И не забываем, что в проекте строительства КОД именно инвестор будет контролировать данный процесс", - сказала президент Ассоциации инженеров-консультантов Яна Щигурова, которая также присутствовала на обсуждении.

По данным "Укравтодора", на сегодня интерес к проекту уже проявили ряд международных компаний с США, КНР, Франции и Италии.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и американская Bechtel Corporation в конце мая подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева.

Киевская объездная дорога - маршрут-полукольцо вокруг Киева, которое будет начинаться от дороги М-07 Киев-Ковель и через дороги М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, объезд г. Бровары и будет выводить к дороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи.

Общая протяженность КОД составит почти 150 км.

 

Теги: #укравтодор #код #закупки
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