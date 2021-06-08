Инвестиции

17:10 08.06.2021

НЕФКО реализует в Украине 117 проектов ориентировочно объемом EUR180 млн

2 мин читать
НЕФКО реализует в Украине 117 проектов ориентировочно объемом EUR180 млн

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) имеет в Украине 117 проектов ориентировочно на сумму EUR180 млн, по которым подписаны соглашения и которые находятся на стадии реализации.

"По состоянию на 7 июня NEFCO имеет 117 проектов, по которым подписаны соглашения и которые находятся на стадии реализации в Украине, а общая сумма инвестиций в эти проекты составляет приблизительно EUR180 млн", – сообщили в организации на запрос "Энергореформы".

Там также уточнили, что из этих проектов в 2021 году подписаны соглашения относительно семи новых проектов, общая сумма инвестиций по ним составляет около EUR4 млн.

Помимо них, в разработке и на подготовительном этапе находятся много других проектов, указали в организации.

При этом в НЕФКО подчеркнули, что, решив в 2020 году отказаться от инвестирования в новые проекты в секторе возобновляемой энергетики, организация с целью поддержки устойчивого развития Украины продолжит разрабатывать и финансировать муниципальные проекты в таких секторах как энергоэфффективность, централизованное теплоснабжение и очистка сточных вод.

"Особое внимание уделяется малым и средним проектам, а также тем, которые являются примером того, как можно реагировать на технологические свершения. Финансирование проектов муниципального сектора в Восточной Европе являются одним из трех основных направлений стратегии НЕФКО на следующие пять лет", – пояснили в организации.

При этом в НЕФКО также обратили внимание на то, что решение прекратить финансирование проектов в секторе ВИЭ "базируется исключительно на том, что не выполняются соглашения о зеленых тарифах".

Вместе с тем там назвали ошибочной инициативу введения акциза на электроэнергию из ВИЭ, указав, что на самом деле чистая энергетика должна субсидироваться, а ископаемые ресурсы – облагаться налогом на выбросы СО2.

Как сообщалось со ссылкой на письмо NEFCO Европейско-украинскому энергетическому агентству (ЕУЭА) в начале июня, организация, по-прежнему, отказывается инвестировать в новые проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине, ожидая, когда правительство Украины начнет соблюдать взятые на себя обязательства и в стране будет установлена стабильная и прогнозируемая инвестсреда.

Теги: #виэ #нефко #nefco
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:11 04.06.2021
Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год - ЕБА о "ресурсном" законопроекте

Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год - ЕБА о "ресурсном" законопроекте

12:49 04.06.2021
Отмена нулевой ставки акциза на э/э биоТЭС является абсолютно неожиданным, нелогичным и недальновидным решением - глава БАУ

Отмена нулевой ставки акциза на э/э биоТЭС является абсолютно неожиданным, нелогичным и недальновидным решением - глава БАУ

12:25 04.06.2021
Вопрос обязательств перед ВИЭ является приоритетным при разработке стратегии сотрудничества с ВБ – вице-премьер

Вопрос обязательств перед ВИЭ является приоритетным при разработке стратегии сотрудничества с ВБ – вице-премьер

00:14 04.06.2021
NEFCO не готово возобновить инвестиции в ВИЭ в Украине из-за позиции правительства

NEFCO не готово возобновить инвестиции в ВИЭ в Украине из-за позиции правительства

19:27 03.06.2021
NEFCO не готово возобновить инвестиции в ВИЭ в Украине из-за позиции правительства

NEFCO не готово возобновить инвестиции в ВИЭ в Украине из-за позиции правительства

23:25 02.06.2021
"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

20:00 25.05.2021
Глава энергокомитета Герус высказался за повышение price-cap на рынке электроэнергии и послабление ПСО по населению

Глава энергокомитета Герус высказался за повышение price-cap на рынке электроэнергии и послабление ПСО по населению

18:15 18.05.2021
Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

19:07 13.05.2021
Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

18:24 12.05.2021
Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ПОСЛЕДНЕЕ

Вывод строительства КОД из-под закона о ProZorro позволит привлечь международные компании, интерес уже проявили США, КНР, Франция и Италия – "Укравтодор"

Минфин планирует привлечь стратегических коммерческих инвесторов к созданию NEXT

Инвесторы делают ставку на подорожание нефти до $100 за баррель к концу 2022г

Почти половина инвесторов используют мобильные приложения для доступа к инвестициям - Refinitiv

Минобороны заявило об ограниченных возможностях по восстановлению "Дома Сикорского", предлагает привлечь частных инвесторов

Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять большую часть НДФЛ громадам

Бердянск планируют сделать центром постковидной реабилитации – городской голова

"Нова Пошта" за 3 года инвестировала в KSE 6 млн грн - компания

В столичную недвижимость в мае 2021г инвестировано $30,7 млн – исследование

Донецкая ОГА предлагает инвестпроекты по производству соды на $575 млн и бумаги из мела на $10 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА