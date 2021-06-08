Инвестиции

17:03 08.06.2021

Минфин планирует привлечь стратегических коммерческих инвесторов к созданию NEXT

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Минфин планирует привлечь стратегических коммерческих инвесторов к созданию NEXT

Министерство финансов планирует привлечь стратегических коммерческих инвесторов к созданию Национальной биржи по торговле капиталом и товарами (NEXT), а основными структурными единицами NEXT будут Универсальная торговая биржа, компания по финансовой инфраструктуре (депозитарий расчетно-клиринговый центр и торговый репозитарий), а также Арбитражный центр, Консультативный совет и Бюро по связям с инвесторами, сообщается на сайте министерства во вторник.

"Построение посттрейдинговой инфраструктуры, понятной как для украинских, так и для иностранных участников является необходимым элементом для создания рынка капитала в Украине. Наличие международной поддержки и существенная роль частного сектора является залогом успешной реализации этой амбициозной инициативы", - цитирует пресс-служба главу Минфина Сергея Марченко.

Теги: #биржа #next #марченко #минфин
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