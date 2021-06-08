Инвесторы делают ставку на подорожание нефти до $100 за баррель к концу 2022г

Трейдеры активно покупают колл-опционы на нефть Brent и WTI с ценой исполнения $100 за баррель и сроком действия до декабря 2022 года, пишет The Wall Street Journal.

Нефтяные цены не поднимались до этого уровня с 2014 года, когда давление на рынок оказал приток нефти из США.

Владельцы опционов рассчитывают, что нефтяные цены продолжат расти после того, как они уже прибавили более 40% в этом году. Ослабление карантинных ограничений подтолкнуло стоимость WTI почти до $70 за баррель, что является максимумом с 2018 года, а цены на бензин в США - до $3 за галлон (3,79 л), свидетельствуют данные GasBuddy.

Аналитики считают, что нефть вряд ли подорожает до $100 в ближайшее время, поскольку мировая экономика все еще восстанавливается от пандемии, а производители нефти увеличивают добычу в ответ на рост спроса.

Главный инвестиционный директор Blue Creek Capital Management Адам Уэбб прогнозирует, что рост американской экономики позволит нефти WTI достичь цены в $100 за баррель. Фонд продал пут-опционы, чтобы купить колл-опционы с ценой исполнения на уровне $100.

Популярность этих ценных бумаг совпала с ростом спекулятивных ставок на других рынках. В январе трейдеры стали скупать опционы на бумаги убыточных компаний, включая GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., рассчитывая, что это приведет к подорожанию акций и потерям игравших на понижение инвесторов. Акции этих компаний снова резко подорожали в начале июня на фоне очередного скачка трейдинговой активности.

Если исключить приток инвесторов на сырьевые рынки или падение доллара США, спрос на нефть должен будет превысить доковидный уровень в четвертом квартале, чтобы цены достигли $100 за баррель в этом году, считает аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева. По ее мнению, это почти невозможно. Причиной для беспокойства также является увеличение экспорта иранской нефти в случае заключения ядерной сделки с США.

Однако это не отталкивает инвесторов от создания значительных позиций по колл-опционам с ценой исполнения в $100 за баррель. Они получат прибыль, если нефтяные цены поднимутся выше этого уровня до истечения срока погашения опционов.

Опционы на нефть WTI с ценой исполнения $100 за баррель и действием до декабря 2022 года являются самыми популярными на New York Mercantile Exchange. По данным QuikStrike, количество этих контрактов превышает 60 тыс., они покрывают более 60 млн баррелей нефти. Некоторые инвесторы считают, что нефть может подорожать до $100 за баррель уже в этом году.

Хотя ряд трейдеров, покупающих опционы, не ожидают подорожания нефти до $100 за баррель, они рассчитывают на получение прибыли. Трейдеры говорят, что контракты, скорее всего, вырастут в цене, если нефтяные цены продолжат повышаться или если участники рынка будут ждать роста волатильности.

Покупатели больше рассчитывают на повышение волатильности, а не на рост нефтяных цен, отмечает аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер, который не считает, что нефть приблизится к $100 за баррель. Он подчеркнул, что фьючерсы на нефть WTI на декабрь 2022 года стоят $61 за баррель.

Трейдеры, которые в конце прошлого года купили опционы на нефть по $100 за баррель, действительные до декабря 2022 года, уже номинально в прибыли. Контракты в понедельник торговались около $0,7 за штуку по сравнению с $0,27 31 декабря 2021 года, свидетельствуют данные QuikStrike.

Инвесторы отмечают, что контракты все еще относительно недорогие, поскольку спрос со стороны производителей, которые хотят застраховаться от падения цен, делает пут-опционы дороже колл-опционов.

Однако покупка колл-опционов на нефть по $100 за баррель не лишена рисков. Глава Westbeck Capital Management Жан-Луи Ле Ме предупреждает, что даже в случае роста волатильности эти контракты обесценятся, если это произойдет незадолго до истечения срока их действия.