Инвестиции

10:07 05.06.2021

Минобороны заявило об ограниченных возможностях по восстановлению "Дома Сикорского", предлагает привлечь частных инвесторов

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Минобороны заявило об ограниченных возможностях по восстановлению "Дома Сикорского", предлагает привлечь частных инвесторов

Министерство обороны Украины предложило привлечь частных инвесторов для восстановления "Дома Сикорского" в Киеве и сообщило о предложении от группы частных украинских компаний частично профинансировать на благотворительной основе ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщалось, Окружной административный суд. Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора И. Сикорского по ул. Ярославов Вал в г. Киеве. По информации Офиса генерального прокурора, Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, министр обороны Андрей Таран предложил собраться представителям столичной общины, Офиса генпрокурора, правоохранительных органов, Минобороны, Минкультуры и согласовать дорожную карту создания музея И.Сикорского

"Надо составить рамочное соглашение, которое позволит: а) уберечь здание от "дерибана" под соусом банкротства предприятия, которое сейчас находится в таком статусе; б) получить гарантии, что в здании будет именно музей авиатора Сикорского, а не, например, казино "Вертолет"; в) привлечь частных инвесторов к проекту, тем более, что такую инициативу поддерживают в "Sikorsky Aircraft", - сказал Таран.

Министр сообщил, что предложения о готовности на благотворительной основе частично профинансировать ремонтно-восстановительные работы дома недавно поступили в Минобороны от группы частных украинских компаний.

"Возможности Минобороны по восстановлению дома крайне ограничены из-за приоритетности направления средств на мероприятия по укреплению обороноспособности государства и всестороннего обеспечения Вооруженных сил Украины. Ориентировочная стоимость только проекта реставрации и проведения первоочередных противоаварийных реставрационных и восстановительных работ может составить около 10 млн. грн", - отметил Таран.

Глава Минобороны отметил, что судьбу "Дома Сикорского" можно решить. "Просто надо заниматься созданием музея Игоря Сикорского, а не думать, как бы еще и словить рыбку в мутной воде", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

Теги: #киев #минобороны #дом_сикорского
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