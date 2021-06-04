Инвестиции

16:02 04.06.2021

Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять большую часть НДФЛ громадам

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Мэр Мариуполя призвал правительство оставлять большую часть НДФЛ громадам

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что необходимо перейти к новому этапу децентрализации, увеличить объем налогов, которые останутся в городах на 5%, что позволит громадам выйти на новый уровень развития.

"Громады должны иметь широкие полномочия и достаточно средств, чтобы быть в состоянии решать все местные вопросы и стать драйверами развития всей страны. На сегодня в городах остается 60% НДФЛ. Увеличение налога на 5% - это тот финансовый ресурс, который можно направить на развитие отдаленных районов и поселков, которые присоединились к городам в рамках реформы", - сказал он на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, передает пресс-служба горсовета.

Мэр отметил, что в результате административной реформы, территория Мариуполя увеличилась на 16 тыс. гектар, и она требует серьезных инвестиций.

Так, город разработал программу "Місто без околиць", благодаря которой жители отдаленных районов и поселков получат ремонты дорог, освещения, газификацию, ремонт школ и амбулаторий, но чтобы программа заработала на полную мощность, необходимо финансирование.

Также, по словам мэра, важный шаг - создание индустриальных парков, поскольку они предоставят возможность привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

"В Мариуполе уже сделаны первые шаги по построению индустриального парка "АзовАкваИнвест". Это позволит создать более 600 новых рабочих мест", - добавили в горсовете.

Теги: #мариуполь #бойченко
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