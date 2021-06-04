Инвестиции

13:29 04.06.2021

Бердянск планируют сделать центром постковидной реабилитации – городской голова

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Бердянск планируют сделать центром постковидной реабилитации – городской голова

Местные власти Бердянска готовят программу, по которой город станет центром посковидной реабилитации в Украине, сообщил городской голова Бердянска Валерий Баранов в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью", - сказал он.

Баранов заверил, что в настоящее время в городе спокойная обстановка по COVID-19, коивдное отделение больницы загружено на ¼ мощности.

"Если у нас в январе больных COVID-19 в городе было 640 человек, то сегодня 107", - сказал он.

При этом, по словам мэра, город готов к проведению вакцинации от COVID-19, но "нет большого количества желающих, нет очереди, хотя вакцина есть".

Баранов также сообщил, что Бердянск готовится презентовать концепцию развития территории.

"Мы создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел. Это будет территория с отелями, в том числе пятизвездочными, с казино, спортивными, культурными, парковыми зонами",- добавил мэр.

Баранов отметил, что в городе работает более 80 отелей разного уровня, очень много частных гостиниц, восемь детских оздоровительных лагерей.

"В прошлом году детские лагеря не работали, но в этом уже открылись", - сказал он.

"Делается реконструкция приемного отделения и планируется установка ангиографа",- добавил он.

Помимо этого местные власти планируют возродить фестивальное движение, в том числе организовать большой музыкальный фестиваль на День независимости.

Теги: #развитие #бердянск #программа #реабилитация
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