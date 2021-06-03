NEFCO не готово возобновить инвестиции в ВИЭ в Украине из-за позиции правительства

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО) по-прежнему отказывается инвестировать в новые проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине, ожидая, когда правительство Украины начнет соблюдать взятые на себя обязательства и в стране будет установлена стабильная и прогнозируемая инвестсреда.

Как говорится в письме организации Европейско-украинскому энергетическому агентству (ЕУЭА) в четверг, которое агентство обнародовало на своем сайте, NEFCO считает введение акцизного налога на электроэнергию ВИЭ неправильном шагом, предлагая субсидировать чистую энергию, увеличивая налог на выбросы CO2.

Организация также обеспокоена невыполнением "Гарантированным покупателем" обязательств по оплате производимой ВИЭ электроэнергии, что нарушает достигнутые в прошлом году с правительством договоренности.

"NEFCO серьезно разочарована тем, что правительство Украины задним числом снижает зеленые тарифы для уже утвержденных проектов", - говорится также в письме.

Как сообщалось, управляющий директор NEFCO Тронд Мое в начале декабря прошлого года заявил о приостановке инвестиций в новые проекты ВИЭ из-за ситуации с долгами по оплате произведенной электроэнергии. "Будущее ВИЭ в Украине в зоне риска из-за ситуации с отсутствием оплаты за произведенную электроэнергию и снижения зеленых тарифов. НЕФКО не может теперь подтверждать новые инвестиции в эту отрасль до того времени, пока ситуация с зелеными тарифами не будет решена и государство не начнет рассчитываться с генерацией", – сказал тогда Мое.