Инвестиции

12:09 03.06.2021

"Нова Пошта" за 3 года инвестировала в KSE 6 млн грн - компания

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"Нова Пошта" за 3 года инвестировала в KSE 6 млн грн - компания

Группа компаний "Нова Пошта" в течение последних трех лет инвестировала в Киевскую школу экономики (KSE) 6 млн грн, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в четверг.

Группа компаний, в частности, отмечает, что поддерживает учебную программу Центра экономической журналистики "Экономика, рынки и анализ данных" и с 2021 года основала именную стипендию для студентов магистерской программы по экономическому анализу. Стипендии будут покрывать 90% стоимости обучения 10 абитуриентов.

Кроме того, в 2021 году "Нова Пошта" приняла решение увеличить свою поддержку и добавить к ежегодному институциональному взносу грант на обустройство благоприятного образовательного пространства в новом здании школы.

"Убежден, что это учебное заведение будет трамплином для многих талантливых людей, которые станут мощным драйвером для возрождения экономики страны. А "Нова Пошта" и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто, как и мы, стремится изменить мир к лучшему", - цитирует совладельца "Новой Пошты" Вячеслава Климова пресс-служба компании.

"Нова Пошта" отмечает, что этаж станет центром как студенческой, так и административной жизни. Кроме трех аудиторий на нем размещается оупенспейс, где будут стратегировать над новыми программами и улучшать существующие члены команды школы. Благодаря концепции мобильных рабочих мест на этаже сможет комфортно учиться и работать 140 студентов и сотрудников.

"Благодаря наполнению Киевской школы экономики посетители смогут в очередной раз убедиться в силе креатива и вдохновения, которое несет в себе компания "Нова Пошта". Мы с нетерпением ожидаем финального аккорда в обустройстве этого этажа вместе с партнерами", - отметила директор по партнерствам КSE Светлана Денисенко, слова которой приводятся в релизе.

Как сообщалось, открытие нового здания Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE) в столице прошло в середине мая 2021 года с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Шестиэтажное здание площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Н.Шпака имеет 11 учебных аудиторий, в которых могут разместиться около 700 студентов, компьютерный класс, ивент-холл, спортзал и терраса. Новое образовательное пространство также включает озелененную территорию и площадку для отдыха.

Ранее почетный президент KSE Тимофей Милованов в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял, что функционирование Киевской школы экономики вместе с бакалаврскими программами требует фандрайзинга в $1 млн, а для выполнения плана по масштабированию учебного заведения еще в 10 раз в следующие 5-10 лет нужно привлечь $30-50 млн.

По словам Милованова, с 2016 по 2021 гг. количество студентов увеличилось в 10 раз. К настоящему времени в школе обучается до 300 студентов, не считая профессиональных программ.

Теги: #нова_пошта #инвестиции #kse
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