В столичную недвижимость в мае 2021г инвестировано $30,7 млн – исследование

Объем инвестиций в недвижимость Киева в мае 2021 года составил в эквиваленте $30,7 млн, что на 12% больше, чем в апреле этого же года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор АН "Благовест" (Киев) Елена Биберова.

"Рынок купли-продажи недвижимости Киева продолжает демонстрировать активность. Спрос и предложение сбалансированы. При этом новое предложение, которое появляется на рынке, дороже (на 10-15%), чем аналогичные объекты, которые были выставлены на продажу ранее", – сказала она.

По словам Биберовой, самым доступным вариантом, купленным в мае, стала 1-комнатная квартира 28 кв. м на ул. Новгородской (Соломенский р-н), которую купили за $25 тыс. Самым дорогим объектом, проданным в мае, стал дом площадью 610 кв. м в с. Лесники (Киево-Святошинский р-н) - его приобрели за $1 млн.

Согласно данным АН "Благовест", сегмент до $50 тыс. в мае занял долю 14% от общего количества сделок. В основном это были сделки с 1-2-комнатными квартирами. Например, за $45 тыс. купили 1-комнатную квартиру 32 кв. м на ул. Бастионной (Печерский р-н), за $50 тыс. – 1-комнатную квартиру площадью 41 кв. м на ул. Радченко (Соломенский р-н). Дом площадью 60 кв. м и с земельным участком 21 сотка в с. Вытачив (Обуховский р-н) купили за $42 тыс.

В сегменте от $50 до 100 тыс. проведено 45% сделок. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Соломенском, Подольском, Дарницком районах Киева в новых домах (ЖК "Квартет", "Львовский квартал", "Файна Таун" и др.).

На ул. Гната Юры (Святошинский р-н) купили 2-комнатную квартиру площадью 53 кв. м за $52 тыс., на ул. Вильямса (Голосеевский р-н, ЖК "Лико-Град") - 1-комнатную квартиру площадью 46 кв. м за $70 тыс.; на ул. Кудряшова (Соломенский р-н) - 1-комнатную квартиру площадью 46 кв. м за $100 тыс.

По словам Биберовой, ценовая категория от $100 до 250 тыс. по итогам мая составила 35%. Фаворитами данной категории были объекты в новых домах в Голосеевском и Печерском районах. Например, за $102 тыс. продана 1-комнатная квартира площадью 45 кв. м на ул. Бульварно-Кудрявской (Шевченковский р-н, ЖК "Ярославов Град"), за $182 тыс. – 2-комнатная квартира площадью 70 кв. м на ул. Коновальца (Печерский р-н), за $245 тыс. – 3-комнатная площадью 110 кв. м на ул. Коновальца (Печерский р-н). Дом площадью 250 кв. м в с. Гатне (Киево-Святошинский р-н) купили за $160 тыс.

Ценовая категория от $250 тыс. в мае представлена 6% от общего объема сделок. На ул. Панаса Мирного (Печерский р-н) 5-комнатную квартиру площадью 180 кв. м купили за $262 тыс. За $310 тыс. долл. купили 4-комнатную квартиру площадью 190 кв. м на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н). Нежилое помещение площадью 84 кв. м на ул. Драгомирова (Печерский р-н) купили за $775 тыс.

АН "Благовест", входящее в корпорацию First Realty Group, основано в 1993 году.

К настоящему времени в Киеве работают восемь офисов агентства, с которыми сотрудничают около 500 профессиональных консультантов по недвижимости.