Инвестиции

19:18 27.05.2021

Донецкая ОГА предлагает инвестпроекты по производству соды на $575 млн и бумаги из мела на $10 млн

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Донецкая ОГА предлагает инвестпроекты по производству соды на $575 млн и бумаги из мела на $10 млн

Инвестиционный проект строительства в пригороде Краматорска (Донецкой обл.) завода по производству кальцинированной соды предполагает инвестиции в размере $575 млн, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Мы готовы предложить, с уже готовыми концептуальными решениями по проектированию, проект строительства завода по производству кальцинированной соды... ранее заводы были в Славянске и Лисичанске (Луганская обл.), но мощности утрачены, и еще один такой завод в Красноперекопске в Крыму", – отметил Кириленко на форуме "UkraineInvest Talks: Днепр" в четверг.

По его словам, это завод решит задачу импортозамещения и позволит говорить об экспорте.

Согласно презентации инвестпроекта, строительство завода мощностью 600 тыс. тонн в год рассчитано на три года, на нем планируется создать около 2 тыс. рабочих мест. Площадь земельного участка – 50 га в с.Райгородок, запасы сырья – на 100 лет работы. Предполагается, что реализация проекта позволит поставлять кальцинированную соду на экспорт и обеспечит приток валюты в Украину в размере не менее EUR75 млн.

Глава области также презентовал проектную идею производства бумаги из мела, модель которой разработана облгосадминистрацией. Согласно презентации проекта, его стоимость – $10 млн, мощность – 9 тыс. тонн бумаги в год, срок реализации – 10 месяцев с созданием 100 рабочих мест.

По оценке авторов проекта, бумага из мела может быть на 10-15% дешевле традиционных видов бумаг, она может разлагаться полностью под действием солнечного света в течение 6-18 месяцев. Проект оценивается как перспективный для маловодного и экологически загруженного региона с лесными плантациями и многочисленными месторождениями мела.

Кириленко подчеркнул, что данные проекты достаточно хорошо проработаны и являются реалистичными.

Теги: #инвестпроекты #донбасс
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