Принятие закона о локализации станет важным стимулом для инвестиций – мэр Днепра

Верховной Раде необходимо принять законопроект №3739, предусматривающий обязательное участие украинских предприятий в производстве комплектующих для зарубежной машиностроительной продукции, которая закупается за деньги украинского бюджета или госкомпаний, такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов в ходе международной конференции UkraineInvest Talks: Dnipro в четверг.

"Мы должны развивать собственное производство, а не тратить государственные деньги на импорт. Нужен законопроект о закреплении условий по местной составляющей при закупках машиностроительной продукции", - подчеркнул он.

По словам Филатова, речь идет не только о производстве троллейбусов и трамваев, но и о железнодорожном машиностроении, космическом секторе и ЖКХ. "Это будет важным стимулом для инвестиций в реальный сектор экономики", - констатировал мэр.

Филатов также выразил убежденность, что такие предприятия Днепра, как объединение "Южмаш", агрегатный завод и конструкторское бюро "Южное" должны получить государственный оборонный заказ. "Думаю, все понимают, почему это важно для страны, в которой идет война", - сказал городской голова.

Филатов добавил, что для развития космической промышленности нужны долгосрочные госпрограммы развития. "Это новые возможности не только для этих легендарных предприятий, но и для частных разработчиков космической техники – таких, как "Ноосфера", - отметил мэр.

Как сообщалось, 21 июля прошлого года Рада приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.