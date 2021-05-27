Инвестиции

14:57 27.05.2021

Глава Запорожской ОГА представил проект по проведению водоснабжения и канализации в Кирилловке за $35 млн

1 мин читать
Глава Запорожской ОГА представил проект по проведению водоснабжения и канализации в Кирилловке за $35 млн

Глава Запорожской облгосадминистарции Александр Старух представил инвестиционный проект по созданию инфраструктуры водоснабжения и водоотвода на $35 млн в Кирилловке.

"Мы хотим в ближайшее время все же Кирилловку превратить в европейский курорт и провести туда воду и канализацию. Там 400 баз, 60 км побережья, есть все возможности, но нужно немного улучшить инфраструктуру и условия для оздоровления", – рассказал глава Запорожской ОГА Александр Старух в ходе форума "UkraineInvest Talks: Dnipro" в четверг.

Согласно презентации инвестиционного проекта, он рассчитан на 2,5 года с инвестициями в размере $35 млн. Проект предполагает проведение водопровода, отвод воды из р.Молочная для контроля ее уровня и строительство очистных сооружений мощностью 12 тыс. куб. м/сутки. Его реализация позволит обеспечить качественной водой 4,1 тыс. населения Кирилловки и около 2 млн туристов, посещающих курорт ежегодно. Ориентировочный срок возврата инвестиций - 10 лет.

Кроме того, проект позволит снизить стоимость услуг для потребителей, а также сократить экологический след в Азовском море и устья р.Молочная.

Теги: #запорожская_область #кирилловка #инвестпроект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:07 16.05.2021
В Запорожской области на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие и травмированные

В Запорожской области на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие и травмированные

11:33 13.05.2021
На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

16:52 06.05.2021
В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

В Запорожской и Полтавской областях с 7 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности – Немчинов

19:02 19.04.2021
В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

В Запорожской области еженедельный прирост заболевших Covid-19 снизился с 60% до 20% - главный санврач области

18:28 07.04.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

19:43 06.04.2021
Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

Правоохранители сообщили о подозрении прокурору и депутату Бердянского горсовета, обещавшим за взятку изменить обвинение в суде

09:54 06.04.2021
Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

Суд признал противоправным признание русского языка региональным в Запорожской области - Креминь

11:48 04.02.2021
Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

Траур объявлен в Запорожской области 5 февраля – ОГА

06:52 22.01.2021
В Запорожской области правоохранители разоблачили двух наркодилеров

В Запорожской области правоохранители разоблачили двух наркодилеров

19:24 11.01.2021
В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

В Запорожье одного из руководителей военной прокуратуры задержали при получении взятки за закрытие производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ПОСЛЕДНЕЕ

Принятие закона о локализации станет важным стимулом для инвестиций – мэр Днепра

Одна из главных задач "Большого строительства" - открыть для инвестиций не только крупные города, а районные центры и села - замглавы ОП

McDonald's инвестировал 40 млн грн в обновление ресторана на Крещатике

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Падение капинвестиций в Украине замедлилось в І кв-2021 до 9,5% - Госстат

Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА