Одна из главных задач "Большого строительства" - открыть для инвестиций не только крупные города, а районные центры и села - замглавы ОП

Одна из главных задач президентской программы "Большое строительство" - открыть для инвестиций как крупные города, так и маленькие районные центры или села, заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко по итогам форума UkraineInvest Talks в Днепре на своей странице в Facebook.

По его словам, развитие инфраструктуры может способствовать тому, чтобы в страну привлекались инвестиции. На ближайшие годы перед президентской программой "Большое строительство" стоит ряд амбициозных целей, объяснил Тимошенко.

"В этом году Украина увидит очередной рекорд - 6500 км дорог европейского качества и 150 мостов. На ключевых объектах дорожники работают в режиме 24/7. Впервые в этом году сделаны реальные шаги для государственно-частного партнерства - речь идет о строительстве дорог Краковец-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево", - рассказал он.

Кроме этого, началось масштабное обновление авиационной инфраструктуры.

Планируется, что через несколько лет в областных и районных центрах заработают 16 современных аэропортов.

Продолжается модернизация сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Как подчеркнул Тимошенко, время в пути между крупными городами должно сократиться до 3-4 часов.

Как ранее заявил Тимошенко, до конца 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных трасс между городами, за которую отвечает "Укравтодор".