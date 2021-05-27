McDonald's инвестировал 40 млн грн в обновление ресторана на Крещатике

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд" (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, 27 мая открыло в здании станции метро "Крещатик" обновленный ресторан, в модернизацию которого инвестировало 40 млн грн.

Как сообщила пресс-служба сети, открытие ресторана в дизайне, разработанном в честь основателя компании Рэя Крока, приурочено ко Дню Киева.

Инфраструктура объекта включает два экспресс-окна, 20 терминалов самообслуживания, четыре кассы и зону выдачи заказов. В ресторане работает четыре линии приготовления блюд.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд".

Сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 100 ресторанов в 22 городах.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).

Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд" на апрель-2021 составляет 901,801 млн грн.