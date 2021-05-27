Инвестиции

11:41 27.05.2021

Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

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Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", – указал Арахамия на инвестфоруме в г.Днепр в четверг.

Теги: #арахамия #донбасс #слуга_народа #сэз
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