Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.

"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", – указал Арахамия на инвестфоруме в г.Днепр в четверг.