Инвестиции

19:04 25.05.2021

Падение капинвестиций в Украине замедлилось в І кв-2021 до 9,5% - Госстат

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Падение капинвестиций в Украине замедлилось в І кв-2021 до 9,5% - Госстат

Падение капинвестиций в Украине в январе-марте 2021 года замедлилось по отношению к аналогичному периоду 2020 года до 9,5% с 42,9% в четвертом квартале 2020 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Согласно данным Госстата, за первый квартал этого года освоено 78,179 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Кировоградской (на 33,5%), Одесской (на 29,4%), Волынской (на 26,5%), Винницкой (на 25%), Донецкой (на 24,5%), Черниговской (21,3%), Днепропетровской (на 19,7%), Киевской (на 16,3%), Харьковской (на 14,9%), Николаевской (на 11,1%), Полтавской (на 9,6%), Хмельницкой (на 6,9%), Черкасской (на 6,7%), Закарпатской (на 2,8%), Львовской (на 2,7%) областях и в Киеве (на 11,2%).

Капинвестиции в январе-марте-2021 по сравнению в январем-мартом-2020 выросли в Луганской на (81,5%), Запорожской (на 60,1%), Ивано-Франковской (на 47,5%), Житомирской (на 45,4%), Сумской (на 38,0%), Херсонской (на 23,9%), Ривненской (на 17,7%), Черновицкой (на 8,3%), Тернопольской (на 2,1%) областях.

В отраслевом срезе рост капинвестиций за первый квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства – в 2,7 раза, здравоохранения и социальной помощи – в 2,4 раза, в почтовой и курьерской деятельности – в 2,2 раза, рекламной деятельности – на 67,8%, научных достижениях и разработках – на 35,3%, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 23,6%, в сфере рыбоводства – на 8,0%, сельском хозяйстве – на 7,7%.

При этом в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха падение капвложений составило 79,6%, телекоммуникаций - на 34,6%, образования – на 31,8%, компьютерного программирования и предоставлении других информационных услуг – 33,7%, в оптовой и розничной торговле – на 21,9%, строительстве – на 19,2%, в операциях с недвижимостью – на 13,0%, во временном размещении и организации питания – на 9,9%,в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 7,7%, предоставления других видов услуг – на 6%.

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 78,2% общего объема всех вложений.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в машины, оборудование и транспортные средства – 47,0%, здания и сооружения – 43,1% всех инвестиций.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Теги: #инвестиции
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