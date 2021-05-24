Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник, 24 мая, провела встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине, в ходе которой участники подвели итоги годового сотрудничества в сфере защиты прав инвесторов, а также пути решения ряд проблем в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам встречи, среди приоритетных направлений, в которых за год прокуратуре "удалось достичь сдвигов", оказались вопросы противодействия подделке лекарственных препаратов, незаконного использования знаков для товаров, предоставления оценки законности переосвидетельствования товаров на таможне по поручениям правоохранительных органов.

"Защита инвестиций - это защита интересов общества и государства. Однако при решении этих важных задач нам нужно соблюсти баланс между защитой прав бизнеса и необходимостью реагировать там, где есть объективные факторы, которые могут свидетельствовать о нарушении закона. Во всех вопросах мы как раз на стороне закона и только такой прозрачный подход позволит нашей стране быть инвестиционно привлекательной", - отметила по этому поводу Венедиктова.

В свою очередь, представители Американской торговой палаты, поблагодарили генпрокурора за поддержку и реальные результаты работы созданного в Офисе генерального прокурора специального подразделения по защите инвестиций.

Отмечается, что год назад палата обратилась в прокуратуру с 26 проблемными вопросами, касающимися крупных компаний-инвесторов, и часть из них правоохранителям уже удалось решить.

"Нам надо возвращать доверие к институции и уверена, что сфера защиты инвестиций один из ключей к этому. Во многих производствах нам пришлось изменить орган следствия, принять конечные законные решения, мы проверяем работу правоохранителей, чтобы не допускать давления на бизнес. Сейчас на финише разработка стандарта защиты инвесторов в деятельности прокурора. Мы постоянно совершенствуем свои подходы, развиваем новые направления работы, специализацию прокуроров, чтобы меняться ради высоких результатов", - резюмировала Венедиктова.

Как сообщается, сейчас на контроле ОГПУ находится 37 уголовных производств, в которых предметом проверки являются возможные нарушения прав инвесторов.