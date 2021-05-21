Инвестиции

10:32 21.05.2021

Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

1 мин читать
Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

Инфраструктурная программа "Большое Строительство" является одной из лучших инициатив Владимира Зеленского за два года его президентства, свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным данным, 42% респондентов назвали "Большое Строительство" наиболее удачной из реформ. На втором месте оказалось "Государство в смартфоне" (40%). Также среди лучших результатов в развитии государства респонденты назвали освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международную политику (по 30% в каждой отрасли).

В региональном измерении к инфраструктурной программе президента одинаково позитивно относятся во всех регионах, однако уровень поддержки в Киеве несколько ниже.

Второй год работы Зеленского на должности главы государства положительно оценивают 57% опрошенных.

Исследование также показало, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, его результат был бы первым (27,2% от всех; 30,2% среди тех, кто определился с выбором). Петр Порошенко отстает более чем вдвое (11,5% среди всех, 12,8% среди определившихся). Кроме него в первую пятерку вошли Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и Игорь Смешко.

Во втором туре Зеленский уверенно победил бы каждого из оппонентов.

Социологическое исследование проведено 16-18 мая 2021 года, в нем приняли участие 2 500 респондентов.

Теги: #большое_строительство #инвестиции #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 20.05.2021
Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Рада приняла в 1-м чтении законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

13:15 20.05.2021
"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

11:50 20.05.2021
Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

Положительно второй год правления Зеленского оценивают четверть украинцев, еще треть удовлетворительно – соцопрос "Рейтинга"

11:36 20.05.2021
Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 30,2% поддержки - соцопрос "Рейтинга"

11:28 20.05.2021
Ляшко представит концепцию развития здравоохранения с отдельным блоком о медстраховании

Ляшко представит концепцию развития здравоохранения с отдельным блоком о медстраховании

10:11 20.05.2021
Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

16:02 19.05.2021
Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

14:47 19.05.2021
Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

14:28 19.05.2021
В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

14:17 19.05.2021
Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

ПОСЛЕДНЕЕ

В КПИ планируют создать образовательную IT-экосистему с инновационным хабом, роботодромом и смарт-парком

"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

"Сатер-Экоэнерго" планирует построить в Украине десятки объектов по переработке бытовых отходов

Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

Австрийская HEAD начала строительство завода в ИП "Винтер Спорт" в Виннице

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА