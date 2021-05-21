Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

Инфраструктурная программа "Большое Строительство" является одной из лучших инициатив Владимира Зеленского за два года его президентства, свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным данным, 42% респондентов назвали "Большое Строительство" наиболее удачной из реформ. На втором месте оказалось "Государство в смартфоне" (40%). Также среди лучших результатов в развитии государства респонденты назвали освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международную политику (по 30% в каждой отрасли).

В региональном измерении к инфраструктурной программе президента одинаково позитивно относятся во всех регионах, однако уровень поддержки в Киеве несколько ниже.

Второй год работы Зеленского на должности главы государства положительно оценивают 57% опрошенных.

Исследование также показало, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, его результат был бы первым (27,2% от всех; 30,2% среди тех, кто определился с выбором). Петр Порошенко отстает более чем вдвое (11,5% среди всех, 12,8% среди определившихся). Кроме него в первую пятерку вошли Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и Игорь Смешко.

Во втором туре Зеленский уверенно победил бы каждого из оппонентов.

Социологическое исследование проведено 16-18 мая 2021 года, в нем приняли участие 2 500 респондентов.