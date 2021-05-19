Правительство утвердило требования к инвестпроектам со значительными инвестициями

Кабинет министров утвердил требования к технико-экономическому обоснованию (ТЭО) к инвестпроектам со значительными инвестициями.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду с доработкой.

Согласно проекту постановления, инвестор в обосновании должен указать результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта, финанализ проекта, общий объем господдержки, сроки и этапы реализации проекта.

"Только за три месяца работы в правительственный Офис по привлечению инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму свыше $1 млрд", - прокомментировал в Теоеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.