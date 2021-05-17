Инвестиции

19:04 17.05.2021

"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

1 мин читать
"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

Украинский официальный дилер Aston Martin – компания "АВТ Бавария" открыла шоурум бренда на 13-м км Бориспольского шоссе (с.Гора), в строительство которого инвестировал почти EUR0,5 млн, сообщает пресс-служба дилера.

Согласно его пресс-релизу в понедельник, единственный в Украине автосалон построен за год, его общая площадь 256 кв. м с экспозицией на три автомобиля. Снаружи находится демонстрационный подиум с флагманской моделью – внедорожником Aston Martin DBX и внутренним двориком.

"Открытие нового дилерского центра Aston Martin Kyiv в Украине - это важный шаг в стратегическом развитии компании "АВТ Бавария". Этот выдающийся бренд в сегменте роскошных автомобилей ассоциируется с вечными ценностями", - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета "АВТ Бавария" Александра Тимофеева.

"АВТ Бавария" – официальный импортер автомобилей BMW в Украине, работает на украинском рынке 20 лет.

По информации на сайте компании, цена на базовые комплектации автомобилей Aston Martin в зависимости от модели колеблются от 5,5 млн грн до 12,4 млн грн.

Теги: #киев #автосалон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 16.05.2021
В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

13:09 16.05.2021
За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

16:06 15.05.2021
Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

Небольшое шествие против вакцинации от COVID-19 прошло в центре Киева

15:13 15.05.2021
На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

На улице Льва Толстого в Киеве частично ограничат движение до 27 июня

14:17 15.05.2021
В Киеве на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство в фонтан - КГГА

В Киеве на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство в фонтан - КГГА

12:42 15.05.2021
В Киеве открылся "сезон" фонтанов

В Киеве открылся "сезон" фонтанов

10:58 15.05.2021
В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 544 человек - мэр

17:00 14.05.2021
Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

Правоохранители провели обыски в офисах КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации"

16:05 14.05.2021
Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

14:12 14.05.2021
Палатный: Обыски у связанных с Кличко людей - попытка давления Банковой на партию "УДАР" и власти Киева

Палатный: Обыски у связанных с Кличко людей - попытка давления Банковой на партию "УДАР" и власти Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

"Сатер-Экоэнерго" планирует построить в Украине десятки объектов по переработке бытовых отходов

Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

Австрийская HEAD начала строительство завода в ИП "Винтер Спорт" в Виннице

Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА