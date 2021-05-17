"АВТ Бавария" инвестировала около EUR0,5 млн в открытие дилерского центра Aston Martin в Киеве

Украинский официальный дилер Aston Martin – компания "АВТ Бавария" открыла шоурум бренда на 13-м км Бориспольского шоссе (с.Гора), в строительство которого инвестировал почти EUR0,5 млн, сообщает пресс-служба дилера.

Согласно его пресс-релизу в понедельник, единственный в Украине автосалон построен за год, его общая площадь 256 кв. м с экспозицией на три автомобиля. Снаружи находится демонстрационный подиум с флагманской моделью – внедорожником Aston Martin DBX и внутренним двориком.

"Открытие нового дилерского центра Aston Martin Kyiv в Украине - это важный шаг в стратегическом развитии компании "АВТ Бавария". Этот выдающийся бренд в сегменте роскошных автомобилей ассоциируется с вечными ценностями", - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета "АВТ Бавария" Александра Тимофеева.

"АВТ Бавария" – официальный импортер автомобилей BMW в Украине, работает на украинском рынке 20 лет.

По информации на сайте компании, цена на базовые комплектации автомобилей Aston Martin в зависимости от модели колеблются от 5,5 млн грн до 12,4 млн грн.