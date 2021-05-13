Инвестиции

17:01 13.05.2021

Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

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Decathlon в июне откроет магазин в Одессе

Decathlon Ukraine в июне откроет магазин в ТРЦ "Ривьера" (Одесса) площадью около 3 тыс. кв. м., сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Флоран Гийе.

" В Одессе в ТРЦ "Ривьера" откроемся в июне, там около 3 тыс. кв. м. На сегодня это будет самый крупный магазин в сети в Украине", – уточнил он.

По его словам, Decathlon Ukraine намерена открыть магазины во всех крупных городах. Активно обсуждаются локации во Львове, Днепре, Харькове, а также две-три площадки в столице. Рассматриваются помещения площадью 2-3 тыс. кв. м. в локациях с хорошим транспортным сообщением.

"Для столицы наши требования – размещение недалеко от метро. При этом мы крайне внимательно подходим к качеству проекта и качеству партнера - наши ценности должны совпадать", - пояснил Гийе.

По его словам, в следующем году будут открыты как минимум еще два магазина Decathlon Ukraine. "Но я буду хотеть (чтобы открылись – ИФ) все четыре. Также у нас много проектов на стадии концепций", - добавил СЕО компании.


Полный текст интервью с Флораном Гийе будет обнародован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #недвижимость #decathlon #одесса
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