Украина и Франция заключили соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро

Правительство Украины и правительство Французской Республики заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 евро.

Согласно сообщению пресс-службы украинского правительства, подписание документов состоялось в рамках официального визита министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэра в Киеве.

"По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию страны, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Французской Республикой", - говорится в сообщении.

В частности, стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов по: поставке 130 электровозов компанией Alstom на общую сумму до 900 млн евро, с уровень локализации производства 35%; поставке специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро; улучшению водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро; улучшению водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро.

"Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства", - отметил Шмыгаль.

Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Франции подчеркнул, что Украина имеет значительный экономический потенциал и возможности, и добавил, что в Украине и Франции много общего для того, чтобы вместе работать на будущее.