Инвестиции

20:33 11.05.2021

Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

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Киевская школа экономики получит $700 тыс. благотворительного взноса ИК Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital, недавно предоставившая Киевской школе экономики (KSE) в льготную аренду здание стоимостью примерно в $5 млн, дополнительно выделит учебному заведению благотворительный взнос $700 тыс.

"Благодаря Dragon Capital у KSE уже есть здание, названное в честь мецената, а дальнейшая поддержка станет важным вкладом для развития экономического образования, новых учебных программ и интеллектуального потенциала страны", – приводится в пресс-релизе во вторник комментарий президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

По мнению генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалы, KSE является лучшим вузом экономического направления в Украине, который не уступает по уровню ведущим университетам мира, а Украина остро нуждается в подготовленных ею специалистах.

Dragon Capital поддерживает KSE с 2016 года, а в 2018 году стала ее стратегическим партнером, предоставляя ежегодную институциональную поддержку. Инвесткомпания оценила свои расходы на благотворительность в целом по всем направлениям в 2020 году в $6 млн.

Ранее Фиала в интервью "Лиге" уточнял, что здание площадью свыше 4 тыс. кв. м находится в собственности компании и предоставлено в аренду по ставке в несколько раз ниже рыночной. "(KSE) имеет право выкупить здание по себестоимости в любой момент, заплатив всю сумму сразу или частями", – указывал основатель и гендиректор инвесткомпании, входящий в совет директоров Киевской школы экономики.

Как сообщалось, в конце апреля KSE объявила о стратегическом партнерстве с фармкомпанией "Фармак" и выделении ею $500 тыс. на развитие школы, а середине апреля о помощи университету на $1 млн сообщила инвестгруппа ICU.

Стратегическими партнерами KSE являются также, согласно сайту, "Киевстар", "Нова пошта", VISA, ПУМБ, Райффайзен банк Аваль, Zagoriy Foundation и Швеция.

Киевская школа экономики предлагает учебные программы по экономике, бизнес-образованию и публичному управлению. В 2021 году KSE открывает две новые англоязычные программы: "Экономика и большие данные" и "ИТ и бизнес-анализ" по уровню подготовки "бакалавр".

Теги: #украина #dragon_capital #kse
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