Инвестиции

19:33 07.05.2021

Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

1 мин читать
Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler, которое состоялось 7 мая по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании. Завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны.

"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину президента Швейцарской Конфедерации", - сказал Зеленский на встрече с председателем правления - генеральным директором Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Теги: #президент #stadler #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 07.05.2021
Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

Украина окажет Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 – Зеленский

16:57 07.05.2021
Шмыгаль предложил премьеру Грузии восстановить работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

Шмыгаль предложил премьеру Грузии восстановить работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

14:18 07.05.2021
"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

13:47 07.05.2021
В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации

В Риме прошли украинско-итальянские военно-политические консультации

11:44 07.05.2021
Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

Главы МИД стран Бенилюкса выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины

08:38 07.05.2021
За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

За минувшие сутки погибли двое бойцов ВСУ на Донбассе, зафиксировано 16 обстрелов

08:18 07.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

В Украине за сутки зафиксировано 8 404 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 19 453 человек

07:25 07.05.2021
Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

Блинкен назвал свои переговоры в Киеве продуктивными

07:01 07.05.2021
США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине - Блинкен

05:59 07.05.2021
На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 116 новых случаев инфицирования коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Ukrainian Startup Fund по итогам 23 и 24 Pitch Days профинансирует стартапов на получение грантов в $25 тыс. и на получение грантов в $50 тыс.

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

Bolt инвестирует EUR20 млн в запуск сервиса каршеринга, будет наблюдать спрос на услугу в Украине

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

"Фармак" в 2020 году увеличил капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

В Украине появится новый центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА