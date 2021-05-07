Зеленский приветствует сотрудничество "Укрзализныци" с компанией Stadler

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler, которое состоялось 7 мая по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в пятницу, сейчас Stadler будет искать площадку для строительства завода по производству подвижного состава пригородных поездов и городских трамваев. Следующими шагами будет трансфер технологий и обучение работников для обеспечения качества продукции, соответствующей стандартам компании. Завод будет ориентироваться как на внутреннего украинского потребителя и участие в тендерах, так и на экспорт продукции в другие страны.

"Мы всячески поддерживаем такие инвестиции в нашу страну. Украина заинтересована в подобном сотрудничестве, и мы обсуждали такие возможности во время официального визита в Украину президента Швейцарской Конфедерации", - сказал Зеленский на встрече с председателем правления - генеральным директором Stadler CIS AG Петером Христофом Шпулером и генеральным директором Stadler CIS AG Александром Люфтом.

Как отмечается в сообщении, сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.