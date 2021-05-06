Инвестиции

17:28 06.05.2021

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

1 мин читать
Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Американская ИТ-компания CognitOps, поставщик приложений для работы со складами на основе искусственного интеллекта, объявляет о привлечении $11 млн в рамках раунда финансирования серии "A".

Как сообщается в пресс-релизе компании, инвестиционный раунд возглавила FirstMark Capital. В нем приняли участие все основные инвесторы компании, включая Chicago Ventures, Schematic Ventures, Haystack и CEAS Investments. Бет Феррейра, партнер FirstMark, войдет в совет директоров CognitOps.

"Мы считаем, что они (CognitOps - ИФ) находятся на переломном этапе, чтобы раскрыть потенциал современного распределительного центра за счет масштабного использования искусственного интеллекта и науки о данных. Сбои в цепочке поставок за последние 18 месяцев высветили болевые точки на складе и подчеркнули потребность рынка в новых инновационных решениях. CognitOps только начал революцию в складских операциях, и мы очень рады сотрудничеству с этой командой", - цитируется в релизе генеральный партнер FirstMark Capital Бет Феррейра

CognitOps также объявила о создании новой глобальной штаб-квартиры в г. Остин (штат Техас) и центре разработки программного обеспечения в Киеве.

Теги: #приложение #ит_компании #склады
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 16.04.2021
Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

06:49 11.02.2021
Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

Для киевлян представили мобильное приложение для оплаты услуг ЖКХ - КГГА

09:54 02.02.2021
Новое предложение на рынке складов в Украине в 2021-22 составит более 360 тыс. кв.м – Alterra Group

Новое предложение на рынке складов в Украине в 2021-22 составит более 360 тыс. кв.м – Alterra Group

13:19 05.01.2021
Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

Мобильное приложение Kyiv Smart City больше не работает

17:51 29.12.2020
Vodafone Music открывает доступ к музыкальному каталогу Sony Music Entertainment

Vodafone Music открывает доступ к музыкальному каталогу Sony Music Entertainment

18:13 22.12.2020
Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

17:06 22.12.2020
В Киеве локализован пожар на складах

В Киеве локализован пожар на складах

19:39 02.12.2020
Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

Мобильное приложение "Вдома" станет усовершенствованной версией приложения "Дий вдома"

15:23 01.12.2020
FS Group провел пилотное тестирование и сканирование уязвимостей на проникновение приложения "Дия 2.0"

FS Group провел пилотное тестирование и сканирование уязвимостей на проникновение приложения "Дия 2.0"

17:24 16.11.2020
Samsung и EBA предлагают создать приложение для предоставления потребителю информации об интернет-магазине

Samsung и EBA предлагают создать приложение для предоставления потребителю информации об интернет-магазине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Ukrainian Startup Fund по итогам 23 и 24 Pitch Days профинансирует стартапов на получение грантов в $25 тыс. и на получение грантов в $50 тыс.

Всемирный банк одобрил $200 млн кредит Украине на модернизацию вузов

Bolt инвестирует EUR20 млн в запуск сервиса каршеринга, будет наблюдать спрос на услугу в Украине

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

"Фармак" в 2020 году увеличил капинвестиции почти на 80% - до 1,3 млрд грн

Литовский инвестор СЭС Modus Grupe инициировал международный арбитраж против Украины на EUR11,5 млн

"Сентравис" инвестирует в экологическую модернизацию более 140 млн грн

В Украине появится новый центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления

Доходные апартаменты могут стать перспективным направлением коммерческой недвижимости – мнение

Основатель Noosphere Ventures Aerospace Поляков приобрел южно-африканскую Dragonfly Aerospace

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА