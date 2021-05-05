Bolt инвестирует EUR20 млн в запуск сервиса каршеринга, будет наблюдать спрос на услугу в Украине

Сервис заказа такси Bolt собирается инвестировать EUR20 млн в запуск каршеринга Bolt Drive в Европе в 2021 году; пилотный запуск сервиса состоится в Эстонии, сообщила пресс-служба компании в среду.

"Каршеринг - новое направление бизнеса компании Bolt. Этот сервис позволяет комфортно преодолевать большие расстояния на арендованном автомобиле. Мы будем наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине. Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране", - цитирует пресс-служба руководителя направления по развитию шеринговых сервисов Bolt в Украине Антона Милку в среду.

Как отметил сооснователь и СЕО компании Bolt Маркус Виллиг, который цитируется в сообщении, пользователи смогут арендовать авто в любое время с помощью того же приложения, которое они используют, чтобы взять напрокат электросамокат, электровелосипед или заказать поездку.

Bolt Drive - услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она дает возможность пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt. Для того чтобы начать поездку, нужно разблокировать авто с помощью мобильного телефона. Завершить поездку можно в любой точке города в пределах района, указанного в приложении. При этом пользователям не нужно платить за парковку или топливо.

Bolt (ранее – Тaxify) - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

В Украине впервые сервис Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018-го компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, а в 2019 году провела ребрендинг, изменив название на Bolt.

В настоящее время сервис заказа поездок Bolt (ранее – Тaxify) уже доступен в 18 городах Украины.