ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ООО "ДТЭК Сети" в пятницу заключило договор купли-продажи 24,5% акций ЧАО "Кировоградоблэнерго", которое принадлежит ООО "ВС Груп Менеджмент" из группы VS Еnergy и связанным с нею компаниям, и рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций этого предприятия по согласованию соответствующей сделки Антимонопольным комитетом Украины.

"ДТЭК продолжает развивать бизнес по распределению электроэнергии. Компания оценивает его как перспективный и важный для трансформации энергетического рынка Украины", – говорится в сообщении компании в пятницу.

В настоящее время в состав группы VS Energy входят также "Херсон-", "Житомир-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" VS Energy в 2019 году продала группе ДТЭК.

VS Energy в январе объявило о принудительном выкупе (squeeze-out) акций "Кировоградоблэнерго" у миноритариев вслед за "Херсон-" и "Черновцыоблэнерго". В документе указывалось, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 1,3 грн. Определенная оценщиком ООО "Ф.К.ТИТАН" рыночная цена акции "Кировоградоблэнерго" на 22 декабря 2020 года составила 1,26 грн.

Общее количество акций "Кировоградоблэнерго" – 119,376 млн.

Компания в 2020 году увеличила выручку на 14,2% – до 1 млрд 598,19 млн грн, а его чистая прибыль упала в 5,9 раз – до 19,7 млн грн.

В то же время в первом квартале 2021 года "Кировоградоблэнерго" нарастило чистую прибыль в 4,6 раза по сравнению с первым кварталом 2020 года при увеличении выручки на 31,7% – до 601,58 млн грн.

"ДТЭК Сети" указывает, что планирует реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в "Кировоградоблэнерго", отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх. По его словам, это позволит повысить надежность электроснабжения, снизить уровни потерь и повысить качество обслуживания клиентов г.Кропивницкого и Кировоградской области.

По мнению компании, сегодня рынок поставок электроэнергии клиентам полностью конкурентный, национальный регулятор НКРЭКУ контролирует работу операторов системы распределения, накладывая на них обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии. "Таким образом, концентрация новых активов компанией ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию", – считают в "ДТЭК Сети".

Компания развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Ранее бенефициарами VS Energy украинские СМИ и политики называли несколько крупных российских предпринимателей Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина. Народный депутат Андрей Герус из "Слуги народа" в начале февраля заявил о выкупе Воеводиным у Гинера и Бабакова долей в VS Energy. Герус утверждал также, что "профинансировал это соглашение, выдав Воеводину кредит, один из самых богатых украинских олигархов". Комментируя по просьбе агентства "Интерфакс-Украина" эту информацию и утверждения ряда СМИ, что участие в финансировании могла принять группа SCM Рината Ахметова, в группе опровергли предположения.

В настоящее время бенефициарами "ВС Груп Менеджмент" указаны граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс, Валтс Вигантс, а также граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская.