Инвестиции

09:47 28.04.2021

В Украине появится новый центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления

1 мин читать
В Украине появится новый центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления

В Украине создадут новый сетевой научно-учебный центр (институт) по подготовке специалистов аэрокосмического направления, который будет финансироваться за счет бюджетных средств, а также с помощью государственно-частного партнерства и частных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в среду, о необходимости его создания заявили участники совещания по подготовке в Украине специалистов аэрокосмического направления, в котором приняли участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр образования Сергей Шкарлет.

"По итогам совещания определена необходимость создания сетевого научно-учебного центра (института) по подготовке специалистов аэрокосмического направления. Финансирование центра планируется осуществлять за счет бюджетных средств, государственно-частного партнерства и инвесторов - внутренних и иностранных", - сообщают в министерстве.

Как отметил глава ведомства Олег Уруский, необходимую потребность в кадрах для указанной отрасли определит Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа Украины на 2021-2025 годы, над которой сейчас работает Минстратегпром.

"Таким образом в Украине будет создана система сверхсовременной подготовки специалистов, которая будет способствовать развитию аэрокосмического отрасли Украины. В то же время выпускники института будут четкую перспективу и надлежащую мотивацию ", - подчеркнул чиновник.

Теги: #космос #украина #кадры #обучение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:29 28.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

В Украине за сутки зафиксировано 9 590 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 20 062 человек

08:17 28.04.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня

07:35 28.04.2021
Стефанчук: Планируется заменить в правительстве одного министра

Стефанчук: Планируется заменить в правительстве одного министра

06:58 28.04.2021
Кличко не исключает ослабления карантинных ограничений в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение 28 апреля

Кличко не исключает ослабления карантинных ограничений в Киеве, комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение 28 апреля

05:39 28.04.2021
В Харькове с 30 апреля запрещено транзитное движение фур

В Харькове с 30 апреля запрещено транзитное движение фур

05:37 28.04.2021
В Луганской области будут судить чиновника ГСЧС за мошенническую схему при приобретении жилья

В Луганской области будут судить чиновника ГСЧС за мошенническую схему при приобретении жилья

05:37 28.04.2021
В Луганской области будут судить чиновника ГСЧС за мошенническую схему при приобретении жилья

В Луганской области будут судить чиновника ГСЧС за мошенническую схему при приобретении жилья

02:28 28.04.2021
В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

В Запорожье чиновник подозревается в незаконной добыче гранита

02:26 28.04.2021
В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери

В Киевском метро до 15 мая планируют снять вторые двери

01:18 28.04.2021
Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

Замглавы МИД Украины и замсекретаря межгосударственных отношений Святого престола обсудили обращения Папы Франциска для прекращения конфликта на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГФРР в 2021г профинансирует 297 региональных инвестпрограмм и проектов – постановление

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Доходные апартаменты могут стать перспективным направлением коммерческой недвижимости – мнение

Основатель Noosphere Ventures Aerospace Поляков приобрел южно-африканскую Dragonfly Aerospace

Concorde Capital решил развивать с партнерами янтарный проект вместо его продажи

Apple планирует инвестировать $430 млрд в экономику США в течение пяти лет

Строительство 200 квартир в Херсонской области для крымских татар, покинувших временно оккупированный Крым, начнется уже в этом году – Резников

Киевсовет одобрил привлечение "Киевтеплоэнерго" кредита ЕБРР в EUR140 млн на развитие инфраструктуры

Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн

"Эпицентр К" инвестировал 25 млн грн в оснащение и ремонт Нацинститута кардиологии им.Стражеско

Безвозвратные инвестиции "Интергал-Буд" в Киеве составили более 400 млн грн за 6 лет

Контрольный пакет "Мотор Сич" был куплен в оффшорах более чем за $700 млн за кредиты госбанков Китая – Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА