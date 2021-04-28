В Украине появится новый центр по подготовке специалистов аэрокосмического направления

В Украине создадут новый сетевой научно-учебный центр (институт) по подготовке специалистов аэрокосмического направления, который будет финансироваться за счет бюджетных средств, а также с помощью государственно-частного партнерства и частных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в среду, о необходимости его создания заявили участники совещания по подготовке в Украине специалистов аэрокосмического направления, в котором приняли участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр образования Сергей Шкарлет.

"По итогам совещания определена необходимость создания сетевого научно-учебного центра (института) по подготовке специалистов аэрокосмического направления. Финансирование центра планируется осуществлять за счет бюджетных средств, государственно-частного партнерства и инвесторов - внутренних и иностранных", - сообщают в министерстве.

Как отметил глава ведомства Олег Уруский, необходимую потребность в кадрах для указанной отрасли определит Общегосударственная целевая научно-техническая космическая программа Украины на 2021-2025 годы, над которой сейчас работает Минстратегпром.

"Таким образом в Украине будет создана система сверхсовременной подготовки специалистов, которая будет способствовать развитию аэрокосмического отрасли Украины. В то же время выпускники института будут четкую перспективу и надлежащую мотивацию ", - подчеркнул чиновник.