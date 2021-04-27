Инвестиции

18:13 27.04.2021

Доходные апартаменты могут стать перспективным направлением коммерческой недвижимости – мнение

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Доходные апартаменты могут стать перспективным направлением коммерческой недвижимости – мнение

Доходные апартаменты с профессиональным арендным позиционированием могут стать перспективным направлением коммерческой недвижимости в Украине, считают в компании NAI Ukraine.

По данным компании, комплексы доходных апартаментов реализуются дороже за счет готового ремонта и уникального бизнес-решения для инвестора, тогда как цены псевдо-апартаментов аналогичны стандартным жилым проектам.

Так, доходность жилых проектов составляет 2-5% годовых, тогда как доходные апартаменты для кратко- и среднесрочного пребывания могут приносить 10-15% дохода, долгосрочного – 8-12%. Таким образом, рынок доходных апартаментов может заинтересовать частных мини-инвесторов.

"Для так называемых мини-инвесторов покупка жилья остается приоритетным способом сохранения и приумножения капитала. Они могут быть сильно заинтересованы в рынке апартаментов, так как последний закроет все их потребности по аналогии с жилой недвижимостью (владение активом, сохранение денег, возможность заработка на перепродаже или аренде), но и принесет уникальную для сегодняшнего инвестиционного рынка ценность – пассивный доход", – рассказала руководитель отдела консалтинга NAI Ukraine Марина Гуревич на вебинаре "Рынок апартаментов: новое и перспективное направление развития украинской недвижимости".

По данным NAI, цены на аренду жилья растут последние несколько лет. Несмотря на проседание цен на 5-20% с началом пандемии коронавируса, спустя год они вернулись к росту. На сегодня в Киеве сдается в аренду 12-15 тыс. квартир, что составляет в среднем половину всех сделок купли-продажи жилья в год.

По словам Гуревич, быстрое восстановление рынка аренды после проседания на старте пандемии, а также значительный объем рынка наряду с увеличением численности населения Киева создают предпосылки для развития рынка качественного доходного жилья.

Кроме того, девелоперы могут привлекать финансовый ресурс мини-инвесторов для развития проектов апартаментов как альтернативного бизнеса в коммерческой недвижимости. При этом девелоперы могут как продать апартаменты конечным инвесторам, занимаясь лишь управлением объекта, так и самостоятельно выйти на рынок аренды.

"Наши две компании – NAI Ukraine и Urban Experts – предлагают комплексную работу над созданием высокодоходной недвижимости. Сейчас в нашей компании появилась услуга сопровождения проектов в сегменте rented apartments, которая очень востребована у наших западных коллег. Раньше существенного спроса на такой вид услуг в Украине не было, сейчас же мы работаем сразу в четырех проектах в Киеве", – отметил СЕО NAI Ukraine Виталий Бойко.

Теги: #недвижимость #nai_ukraine
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