Инвестиции

20:21 26.04.2021

Concorde Capital решил развивать с партнерами янтарный проект вместо его продажи

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Concorde Capital решил развивать с партнерами янтарный проект вместо его продажи

Инвесткомпания Concorde Capital Игоря Мазепы, выставлявшая осенью прошлого года на продажу ООО "Центр "Сонячне ремесло" – месторождение янтаря с запасами 60 тонн – за $5 млн, решила развивать этот проект вместе с партнерами.

"Мы проанализировали все и решили развивать проект "Сонячне ремесло" вместе с партнерами. Это уникальная компания – единственная в Украине, которая получила все лицензии и разрешения на добычу янтаря у государства", – сказал основатель и генеральный директор Concorde Capital Мазепа агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, планируется приступить к добыче уже в мае этого года.

"Проект рассчитан на 5-6 лет, после отработки месторождения восстановим лес на его территории", – добавил Мазепа.

Согласно инвестпредложению Concorde Capital от сентября прошлого года, лицензия на добычу янтаря-сырца на месторождении "Владимирец Восточный" выдана в 2009 году и действительна до 2029 года, лицензионная площадь 83,9 га. В 2014-2017 годах было добыто 8,5 тонн с 18 га, которые сейчас требуют рекультивации, на 5-6 га запасов нет.

По оценкам компании, реалистичный темп добычи составляет от 7 до 12 тонн в год. Предложенная в сентябре прошлого года цена актива предполагала доходность инвестора на вложенный капитал на уровне 66% в год и срок окупаемости инвестиций - полтора года при средневзвешенной цене янтаря в $600 за кг.

В сентябре минувшего года был объявлен аукцион по продаже этого янтарного проекта через "Прозорро.Продажи", который должен был пройти в октябре, однако он не состоялся.

Согласно госреестру, 58% в ООО "Центр "Сонячне ремесло" принадлежит "Конкорд Консалтинг", 32% – Юрию Благодырю и 10% – Галине Симхе.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвестгрупп, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.

Теги: #янтарь #concorde_capital #украина
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