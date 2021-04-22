Строительство 200 квартир в Херсонской области для крымских татар, покинувших временно оккупированный Крым, начнется уже в этом году – Резников

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что строительство жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также льготников в Херсонской области начнется уже в текущем году.

"Проект предусматривает строительство 200 квартир, как и в Николаеве. Земельный участок под будущее строительство расположен в Таврическом микрорайоне. Кроме жилья запланировано строительство сопутствующей инфраструктуры. Начать строительство планируется также текущего года, как и в Николаеве", - цитирует Резникова во время рабочего визита в Херсонскую область пресс-служба министерства в четверг.

Как сообщалось, 16 марта 2021 года вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и города Севастополя.

В частности, речь идет о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые учитываются как внутренне перемещенные лица: 200 в Херсонской области, 200 в Николаевской и 100 в Киевской.

10 апреля, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики.