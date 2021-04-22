Инвестиции

18:44 22.04.2021

Киевсовет одобрил привлечение "Киевтеплоэнерго" кредита ЕБРР в EUR140 млн на развитие инфраструктуры

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Киевсовет одобрил привлечение "Киевтеплоэнерго" кредита ЕБРР в EUR140 млн на развитие инфраструктуры

Киевский городской совет одобрил привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в объеме до EUR140 млн на срок до 13 лет на развитие тепловой инфраструктуры столицы, сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

За соответствующее решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 93 депутата.

"КП "Киевтеплоэнерго" предоставлено разрешение на совершение всех необходимых сделок, а мэр Киева Виталий Кличко уполномочен подписать от имени Киевсовета договор гарантии с ЕБРР", – указано в сообщении.

Согласно сообщению, фактически начинается привлечение средств международных партнеров в модернизацию киевской теплоэнергетики, результатом которой должно стать кардинальное изменение подходов к производству тепловой и электроэнергии, управления ТЭК, а также новый уровень диспетчеризации и автоматизации системы теплоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования, отметили в КП.

Вместе с тем, в рамках энергоэффективных мероприятий, на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6, уточнили на предприятии.

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.

Как сообщалось, ЕБРР о намерении предоставить кредит КП "Киевтеплоэнерго" в сумме EUR140 млн в рамках программы "Зеленые города" на модернизацию инфраструктуры централизованного теплоснабжения заявил год назад. Его утверждение планировалось 27 мая прошлого года. Предусматривалось, что он будет направлен на обеспечение устойчивой и эффективной работы ТЭЦ и котельных Киева, повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения.

О своем намерении привлечь кредит ЕБРР с трехлетним льготным периодом "Киевтеплоэнерго" сообщило в 2019 году. Тогда сообщалось о трех основных направлениях проекта – закрытии 45 мелких котельных (из 200 котельных, которыми располагает предприятие), замене конденсационного теплообменника на малом блоке ТЭЦ-5, установке новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-6.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

Теги: #ебрр #ктэ #киевсовет
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