Безвозвратные инвестиции "Интергал-Буд" в Киеве составили более 400 млн грн за 6 лет

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) в течение шести лет вложила более 400 млн грн в развитие инфраструктуры и благоустройства столицы, сообщила пресс-служба компании.

"За последние шесть лет сумма безвозвратных инвестиций компании "Интергал-Буд" только в Киеве составила более 400 млн грн. Смысл работы компании – не ограничиваться только развитием комфортной среды в своих проектах, а уделять особое внимание благоустройству всего района", – говорится в сообщении.

Так, "Интергал-Буд" в 2020 году начал программу реконструкцию парка "Нивки", выложив 2,5 тыс. кв. м дорожек, установив перголу и скамейки, планирует монтаж детских площадок. Продолжается реконструкция дождевого коллектора по ул. Кудрявской.

Компания также содействует созданию сквера между улицами Калнышевского и Семьи Кульженко, организовав вывоз с площадки 10 грузовиков мусора.

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 157 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24", "Малахит" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства - около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.