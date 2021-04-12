Инвестиции

20:35 12.04.2021

ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики

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ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики

Группа ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики (КШЭ, KSE) в рамках продолжения программы по поддержке образования в Украине, сообщила ICU в релизе в понедельник.

"В 2016 году мы были одними из первых в украинском бизнесе, кто поверил в миссию KSE и реальное желание менеджмента ее реализовать. Школа призвана стать интеллектуальной основой для сильной и инновационной экономики Украины, и на создание такой основы нам важно направлять средства. Мы это делаем уже пять лет и видим наглядный результат усилий ВУЗа – число студентов выросло в 10 раз, а перечень учебных программ покрывает практически все течения развития современной экономической мысли", – цитирует пресс-служба основателя ICU и сопредседателя Cовета директоров KSE Макара Пасенюка.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил систематическое сотрудничество KSE и ICU.

"ICU – один из первых стратегических партнеров Киевской школы экономики. KSE и ICU – в первую очередь партнёры, которые вместе генерировали самые смелые идеи и вместе их реализовывали: ставя для себя и для других новую планку качества. Ukrainian Financial Forum 2018 и 2019, Ukraine Economy Week – наши общие и любимые проекты, целью которых было повышение качества экономической и бизнес-дискуссий", – сказал он.

ICU является одним из учредителей и спонсоров Центра экономической журналистики при KSE, где журналисты украинских СМИ получают необходимые знания в сфере экономики и финансов. Сейчас KSE открывает две современные англоязычные бакалаврские программы: «Экономика и big-data», а также «IТ и бизнес-анализ». Это стало возможным, в том числе, благодаря партнерству и финансовой поддержке ICU. Уверен, такая значимая инвестиция в развитие образования в Украине станет ярким прецедентом для отечественных бизнесов - флагманов украинской экономики».

Группа ICU - независимая финансовая группа, Основанная в 2006 году специалистами из ING, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занима.ofzcz венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

По данным группы, под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн, и по этому показателю она является лидером в Украине. ICU уточняет, что участниками ее инвестиционных и пенсионных фондов являются свыше 117 тыс. участников.

Учредители ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Теги: #кшэ #icu
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