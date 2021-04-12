Инвестиции

20:25 12.04.2021

Литовская BGS Rail может приобрести лизинговую компанию в Украине у связанной с ней AviaAM

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Литовская BGS Rail Holdings, владеющая парком из 3 тыс. вагонов может приобрести лизинговую компанию ООО "Авиаам финансовый лизинг Украина" у AviaAM Financial Leasing Hong Kong Co., соответствующее разрешение Антимонопольный комитет Украины предоставил 8 апреля.

Согласно информации на сайтах компаний и групп, владельцем BGS Rail выступает крупнейшая авиационная компания в Центральной и Восточной Европе Avia Solutions Group – "сестринская" компания AviaAM leasing, которая является совладельцем работающей в Китае AviaAM Financial Leasing.

"Авиаам финансовый лизинг Украина" была учреждена в апреле 2019 года, уставный капитал – 2 млн 672,23 тыс. грн.

BGS Rail, согласно информации на сайте самой компании, базируется в Украине и занимается оперированием и сдачей в аренду подвижного состава. Компания начала самостоятельно оперировать зерновозами в августе 2020, за 4 месяца перевезла 200 тыс. тонн и планировала до конца маркетингового сезона 2021 года довести перевозки до 800 тыс. тонн. В январе BGS Rail также сообщила о выигранном тендере "Астарта холдинг" на перевозку 100 тыс. тонн зерна и наличии у нее 505 собственных вагонов-зерновозов.

В начале сентября независимым членом совета директоров компании BGS Rail стал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Интерфакс-Украина
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