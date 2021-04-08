Приход катарской Nebras Power на украинский рынок ВИЭ обусловило доверие к партнерам и поддержка проекта президентом Украины – глава УВЭА

Приход катарской Nebras Power на украинский рынок возобновляемой энергетики – положительный сигнал, но это произошло в большей степени благодаря доверию катарской стороны к украинскому партнеру UDP Renewables и поддержке проекта президентом Украины, считает глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"UDP Renewables уже давно работает с этой катарской компанией, есть определенное доверие. То, что сегодня стороны подписали соглашение о сотрудничестве, также объясняется определенной поддержкой и гарантиями со стороны президента Украины", – сказал Конеченков в комментарии "Энергореформе".

Он считает это положительным сигналом, означающим, что инвестиции все-таки продолжают заходить в Украину, которым при этом может стать и своеобразным показателем поддержки инвесторов в нашей стране.

"Теперь нужно посмотреть, насколько будут своевременные расчеты за произведенную "зеленую" электроэнергию с катарцами и не только, насколько просто им будет реализовывать проекты. Несмотря ни на что, катарцы пришли на наш рынок со своими инвестициями, и если будет очередной обман, то я уже не знаю, кто будет готов нам поверить", – отметил глава профильной ассоциации.

Вместе с тем он обратил внимание, что, кроме неопределенности по оплате электроэнергии от ВИЭ-генерации, остается риск, связанный с делом о неконституционности "зеленых" тарифов в Конституционном суде по заявлению 47 народных депутатов во главе с Александром Дубинским (внефракционный).

"Суд должен был поставить точку еще 16 февраля, но из-за нестабильности его работы решения до сих пор нет. В результате инвесторы, готовые подписывать контракты, занимают выжидательную позицию. Все эти политические риски тормозят принятые решения по развитию "зеленой" энергетики", – разъяснил Конеченков.

В то же время он выразил надежду на принятие судом решения в пользу ВИЭ, добавив, что профильные ассоциации располагают экспертными заключениями 10 научных инстанций по поводу правомочности "зеленого" тарифа, а также письмом Офиса главы государства о его поддержке.

По мнению Конеченкова, стабилизация ситуации будет способствовать, в том числе, подписанию UDP Renewables и Nebras Power контракта на строительство двух ВЭС в Волынской области.

"Сейчас Nebras Power купила ряд уже действующих СЭС, также два проекта UDP по ВЭС уже готовы к строительству. И насколько я знаю, летом может быть подписан второй контракт, благодаря которому катарцы могут зайти с инвестициями и построить две ВЭС на Волыни", – разъяснил глава ассоциации.

Как сообщалось, инвестиционно-девелоперская компания UDP Renewables и катарская государственная компания Nebras Power в начале апреля подписали соглашение об инвестировании в объекты "зеленой" генерации, строительство которых запланировано на 2021-2022 годы.

Согласно достигнутым договоренностям, Nebras Power становится владельцем контрольного пакета акций ряда компаний-операторов солнечных электростанций, принадлежащих украинскому партнеру, затем планируется формирование консорциума для строительства портфеля проектов в ветроэнергетике.

Управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" по возвращению из Катара отметил, что компания, уменьшив присутствие в отрасли солнечной энергетики, делает следующий акцент на отрасли ветровой энергетики.