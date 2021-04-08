Использование средств в ходе реализации проектов KfW составляет 25% - Минфин

Украина в сотрудничестве с Немецким банком развития KfW реализует три инвестиционных проекта объемом финансирования EUR207,5 млн, из которых по состоянию на 1 апреля 2021 года использовано EUR53,38 млн, или 25,7%, сообщило Министерство финансов по итогам пересмотра портфеля проектов KfW в четверг.

Согласно сообщению на сайте министерства, один из реализуемых проектов "Поддержка ЕС для Востока Украины" профинансировал через партнеров - "ОТП Лизинг", Ощадбанк и Укргазбанк - 119 микро, малых и средних предпринимателей и компенсировал стоимость приобретенной бизнесом техники и оборудования на 602,5 млн грн.

В ходе встречи замминистра финансов Александр Кава отметил, что заключение двустороннего рамочного межправительственного соглашения даст импульс для более эффективного сотрудничества и подготовки кредитных и грантовых проектов.