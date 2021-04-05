Инвестиции

19:10 05.04.2021

"Нафтогаз" автоматизирует бизнес-процессы для выхода на IPO

2 мин читать
"Нафтогаз" автоматизирует бизнес-процессы для выхода на IPO

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" "Нафтогазбезпека" запустила в промышленную эксплуатацию систему для управления предприятием SAP S/4HANA, позволяющую, в частности, выход на IPO, сообщил департамент интегрированных коммуникаций НАК в понедельник.

"С решениями SAP мы не только автоматизируем хозяйственные операции. Такие проекты помогают изменить бизнес-процессы в компании, обеспечивают прозрачность ее деятельности, повышают капитализацию и делают возможным выход на IPO", – отметил председатель правления НАК Андрей Коболев, слова которого цитируются в пресс-релизе.

Согласно сообщению, система, автоматизирующая все хозяйственные операции от закупок до сбыта в единой системе, соответствует международным стандартам и является унифицированной для всех компаний группы.

В компании отметили, что SAP S/4HANA внедрена в офисе "Нафтогаза", "Укртранснафте", "Укравтогазе", "Нафтогаз Ойл Трейдинг", дочерней IТ-компании "Нафтогаза" - "Нафтогаз Цифровые Технологии" (НЦТ). В 2021 году внедрение планируется еще в "Укрспецтрансгазе", а также начат проект перехода на эту систему в компании "Укргазвыдобування".

По словам директора по информационным технологиям "Нафтогаза" Марины Квашниной, НАК при внедрении продуктов SAP первой в Украине перешла на использование специализированного облачного сервиса вместо покупки физических серверов.

В сообщении отмечается, что проект реализован за три месяца силами команды департамента экспертизы SAP, департамента услуг учета и подготовки отчетности НЦТ.

Согласно релизу, ДП "Нафтогазбезпека" занимается предоставлением услуг по охране государственной собственности, охраны граждан, управления рисками кибербезопасности. В конце прошлого года команда НЦТ получила сертификат Центра экспертизы SAP на уровне primary.

Как сообщалось, "Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет, Кабинет министров в прошлом году утвердил политику собственности НАК с планом IPO миноритарного пакета.

Теги: #нафтогаз #процессы #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 02.04.2021
Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

18:42 01.04.2021
Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

20:15 31.03.2021
Глава Минэнерго Витренко в 2020г получил 288,3 млн грн дохода, из них 285,6 млн грн – выплаты "Нафтогаза"

Глава Минэнерго Витренко в 2020г получил 288,3 млн грн дохода, из них 285,6 млн грн – выплаты "Нафтогаза"

15:03 31.03.2021
Экс-замглавы МИД Зеркаль призывает запастись терпением для окончательной победы в спорах с РФ

Экс-замглавы МИД Зеркаль призывает запастись терпением для окончательной победы в спорах с РФ

19:11 30.03.2021
"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

"Нафтогаз" планирует открыть в Киеве еще 50 зарядных станций для электромобилей

15:19 30.03.2021
"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

"Нафтогаз" и польская PGNiG займутся разведкой новых площадей в Западной Украине

13:41 30.03.2021
Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B" со стабильным прогнозом

18:38 29.03.2021
Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать законопроект 4475 о принудительной реструктуризации кредитов в инвалюте

Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать законопроект 4475 о принудительной реструктуризации кредитов в инвалюте

12:30 29.03.2021
Viber запустил опцию "закрепить бизнес-чат"

Viber запустил опцию "закрепить бизнес-чат"

09:57 29.03.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Зеленский пригласил ЕБРР приобщиться к развитию инфраструктурных проектов и приватизации в Украине

В Украине создадут Национальный фонд инвестиций - указ

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Инвесторы из Китая, Кореи и Турции интересуются проектом высокоскоростного движения в Украине - глава "Укрзализныци"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина ценит каждого инвестора - Разумков

Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Гендиректор "Велты" отмечает недостаточность стимулов для реализации инвестпроектов в Украине

СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

Бизнесмен Лиски анонсировал скорый запуск добычи золота в Никарагуа

Совладелец группы терминалов TIS Ставницер инвестирует в стартапы, планирует зайти в гостиничный бизнес в Одессе

Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

VR Capital намерена инвестировать в недавно приобретенные три проекта ВЭС в Одесской области EUR75 млн

ICU начинает размещение фонда Global Equity Index для инвестиций в ETF

Уровень инвестиций в столичную недвижимость в марте составил около $33 млн – исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА