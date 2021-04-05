"Нафтогаз" автоматизирует бизнес-процессы для выхода на IPO

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" "Нафтогазбезпека" запустила в промышленную эксплуатацию систему для управления предприятием SAP S/4HANA, позволяющую, в частности, выход на IPO, сообщил департамент интегрированных коммуникаций НАК в понедельник.

"С решениями SAP мы не только автоматизируем хозяйственные операции. Такие проекты помогают изменить бизнес-процессы в компании, обеспечивают прозрачность ее деятельности, повышают капитализацию и делают возможным выход на IPO", – отметил председатель правления НАК Андрей Коболев, слова которого цитируются в пресс-релизе.

Согласно сообщению, система, автоматизирующая все хозяйственные операции от закупок до сбыта в единой системе, соответствует международным стандартам и является унифицированной для всех компаний группы.

В компании отметили, что SAP S/4HANA внедрена в офисе "Нафтогаза", "Укртранснафте", "Укравтогазе", "Нафтогаз Ойл Трейдинг", дочерней IТ-компании "Нафтогаза" - "Нафтогаз Цифровые Технологии" (НЦТ). В 2021 году внедрение планируется еще в "Укрспецтрансгазе", а также начат проект перехода на эту систему в компании "Укргазвыдобування".

По словам директора по информационным технологиям "Нафтогаза" Марины Квашниной, НАК при внедрении продуктов SAP первой в Украине перешла на использование специализированного облачного сервиса вместо покупки физических серверов.

В сообщении отмечается, что проект реализован за три месяца силами команды департамента экспертизы SAP, департамента услуг учета и подготовки отчетности НЦТ.

Согласно релизу, ДП "Нафтогазбезпека" занимается предоставлением услуг по охране государственной собственности, охраны граждан, управления рисками кибербезопасности. В конце прошлого года команда НЦТ получила сертификат Центра экспертизы SAP на уровне primary.

Как сообщалось, "Нафтогаз" ставит целью выход на IPO через несколько лет, Кабинет министров в прошлом году утвердил политику собственности НАК с планом IPO миноритарного пакета.