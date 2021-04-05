Украина ценит каждого инвестора - Разумков

Украина сосредоточена на преодолении экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса, и ценит каждого инвестора, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Почти все государства мира сосредоточены на сохранении того, что у них есть в экономическом плане, а также на привлечении дополнительных ресурсов, дополнительных инвесторов в свои государства. Украина так же будет идти по этому пути. Мы ценим каждого инвестора, который приходит в Украину", - сказал Разумков во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине в понедельник.

Как сообщает сайт Верховной Рады, спикер напомнил, что парламент в условиях COVID-19 рассмотрел ряд законопроектов, связанных с поддержкой бизнеса. В частности, недавно был принят закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", на рассмотрении находится законопроект №4416 о деятельности индустриальных парков.

Разумков отметил, что для преодоления экономических последствий пандемии в Украине должна быть совместная работа на уровне как центральной, так и местной власти, а также сотрудничество с представителями бизнеса.

"Именно бизнес платит налоги, наполняет бюджет и помогает пройти те испытания, которые сегодня стоят перед нами. Государство должно помогать бизнесу, создавать такие условия, чтобы бизнес развивался", - заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что для привлечения инвесторов ключевым является предсказуемое налоговое законодательство и обеспечение верховенства права в государстве.

"Со своей стороны мы будем в этом вопросе двигаться, в том числе и благодаря конструктивному диалогу на уровне комитетов", - добавил спикер.

Вместе с тем, председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что парламент активно работает над законодательством, направленным на детенизацию экономики. По его словам, одним из ключевых является законопроект, предусматривающий налоговую амнистию.

Он сообщил, что его комитет на следующем заседании планирует рассмотреть вопрос, касающийся комиссий интерчейнджа и эквайринга, готовятся законопроекты о финансовых услугах, по страхованию, о кредитных союзах, о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Мы понимаем, что налоговое стимулирование, каким бы оно ни было хорошим, - это не основной аргумент в пользу инвестирования в Украину. Основным аргументом остается верховенство права. Судебная реформа должна быть двигателем в утверждении этого принципа в нашем государстве", - сказал Гетманцев.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха подчеркнул, что законопроект, который предусматривает создание института бизнес-омбудсмена, является одним из ключевых для его комитета и может быть принят уже к лету.

В свою очередь президент Американской торговой палаты Андрей Гундер напомнил, что в следующем году исполнится 30 лет, как Американская торговая палата работает в Украине.

"Украинская Палата - крупнейшая из всех в Европе. Мы всегда рады диалогу, и открытости парламентариев. Мы - как голос бизнеса. Компании, которые поверили в Украину, является послами, которые рассказывают другим, что происходит в Украине", - сказал он.