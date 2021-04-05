Зеленский подпишет в Катаре ряд инвестиционных договоров

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет в ходе визита в Катар ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

"Будет подписан ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами. В течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами. Это сложная и упорная работа, за которую я благодарен причастным экспертам профильных министерств и учреждений Украины и Катара", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба в интервью катарским СМИ.

Кроме того, президент Украина намерен подписать "целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения". Также планируется подписание документов о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений.

"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом. Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес", - резюмировал Зеленский.

Как сообщается, во время визита Зеленского сопровождает многочисленная делегация высокого уровня в составе министров внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряда руководителей государственных учреждений и организаций, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества.